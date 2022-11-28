Большое количество моллюсков выбросило на один из пляжей Приморья

Сюрпризы не перестают удивлять и радовать любителей морепродуктов. Фото: телеграм-канал @trepangdv_exclusive.

Необычный сюрприз порадовал жителей Приморья в последние дни ноября. Сотни ракушек выбросило на пляж в Находке. Видео с щедрыми морскими дарами появилось в телеграм-канале @trepangdv_exclusive.

Стал свидетелем редкого природного явления один из местных жителей. Он ехал на работу, как вдруг заметил любопытную картину на пляже «Волна»: килограммы деликатеса разбросало по берегу. Мужчина не растерялся и собрал ведро угощений, а после записал видеозапись, в которой он рассказал о случившемся землякам и дал им парочку советов:

– Ракушки на «Волне» валом! Крупная и мелкая. Я вот насобирал ведерко крупной, но уже некуда. Желающие приезжайте! Есть, что собрать, – радостно отмечает приморец.

Возможной причиной выброса огромного количества моллюсков стали сильные ветра в Приморье и недавние штормы. Однако подобные сюрпризы не перестают удивлять и радовать любителей морепродуктов.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что огромный улов кальмара порадовал рыбаков Владивостока в конце октября – начале ноября 2022 года. Прибрежные воды буквально кишили моллюсками, из-за традиционных миграций с севера края в более теплые воды. Не менее интересный случай был в Находке в апреле 2021 года. Приморцы отмечали, что тонны минтая выбрасывало на побережье, а ведра ломились от добычи.

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