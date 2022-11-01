Большому улову кальмара радуются рыбаки Владивостока

Скриншот из видео. Фото: Трепанг-ДВ.

Небывалых объемов достигают уловы рыбаков из Владивостока. Речь идет о кальмаре, который буквально заполонил прибрежные воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Трепанг-ДВ». Подробнее читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Видео довольных рыбаков, воодушевленно рассказывающих за кадром о том, как и на что ловится кальмар, появилось в соцсети накануне. Примечателен тот факт, что к концу осени обстановка обычно совершенно другая.

– В Тихоокеанском филиале ВНИРО отмечают, что сейчас идет традиционная миграция кальмара с севера края в более теплые воды, и пути миграции проходят около Владивостока. Значительные уловы рыбаков никак не подорвут популяцию, так как кальмар живет всего год и потом погибает. Более того, наука считает, что кальмар не долавливается рыбопромышленниками, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, как охотятся на самого популярного моллюска Дальнего Востока.

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