Разработчики видеоигры «Ориентиры: по следам леопарда» раскрыли приморцам голос главной героини

Так выглядит главная героиня игры Екатерина. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Героиню первой и единственной компьютерной игры про заповедные территории нацпарка «Земля леопарда» озвучит популярная исполнительница из Санкт-Петербурга, известная всем как Нежность на бумаге. Ксения Зайцева подарит свой голос студентке-практикантке Кате Мирошевой из «Ориентира: по следам леопарда».

Ксения Зайцева. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Независимая команда «Дримач» обещает погрузить игрока в мир дикой природы Приморского края и даже устроить виртуальную встречу с редчайшей большой кошкой планеты – дальневосточным леопардом. Увлекательно и безопасно! Кстати, как-то раз корреспондент «Комсомолки» отправился с сотрудниками национального парка «Земля леопарда» устанавливать станции фотомониторинга для наблюдения за пятнистым хищником.

Что же касается озвучки игры, продюсер проекта Александр Егоров рассказал, что «главный голос» искали долго, но с первых минут разговора с Ксенией поняли, что это он – добрый, приятный, харизматичный голос молодой студентки Кати.

Проект создала Независимая команда «Дримач». Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Также совсем скоро у приморских геймеров и любителей дикой природы появится уникальная возможность лично задать вопросы авторам игры. Дело в том, что заявка команды «Дримач» была отобрана для экспедиции в рамках профессионального конкурса «Открываем Россию заново». Уже в мае они приедут во Владивосток.

Команда верит, что «Ориентир» станет не просто «доброй» отечественной игрой, а большим образовательным проектом с игровым процессом и режимом свободного исследования, который позволит большему количеству людей посетить нацпарк «виртуально». Уже известно, что у игры будет образовательный и сюжетный режимы с «открытым миром», не будет насилия и мистики, а также игрок, возможно, сможет изменить облик главной героини на свой вкус.

Скриншот трейлера. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

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