«Дети падают прямо под колеса»: что происходит в одном из крупных городов Приморья

МБОУ СОШ № 6 в Артеме. Фото: Соцсети

Прошедший в Приморском крае 28 и 29 ноября циклон доставил немало проблем жителям региона. После дождей большинство краевых дорог замерзли и покрылись ледяной глазурью. И если центральные трассы на 30 ноября более-менее привели в порядок, то дороги между дворами и подъезды к школам, детским садам и больницам оставляют желать лучшего. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, жители Артема обратились через социальные сети, где рассказали об ужасном состоянии подъезда к одной из школ. К сообщению прилагается фото, и вид действительно «впечатляет».

– Подъехать и подойти к 6-й школе в Артеме утром – это целый квест. Очень скользко, дети падают прямо под колеса машин. Обратите внимание!!! – рассказали подписчики популярного в Приморье Telegram-канала.

И это не единственное подобное сообщение в соцсетях – проблема коснулась не только Артема, но других городов края. Во Владивостоке школьники утром едва ли смогли добраться до учебных заведений. Преодолеть спуски и подъемы, коих в дальневосточной столице немало, удавалось далеко не всем, в итоге дети падали и скатывались к «началу пути».

Согласно сводке, которую во вторник, 29 ноября, публиковала «Комсомолка», более 50 человек обратились за помощью в травмпункты, троих госпитализировали. Падениями заинтересовалась прокуратура Приморского края, которой предстоит проверить все сообщения о травмированиях.

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