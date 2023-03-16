«Обстоятельства сильнее нас»: в 2023 году приморцы останутся без зрелищных соревнований по дрифту

Команда надеется, что уходит лишь на время. Фото: Telegram-канал RDS ASIA.

Команда знаменитых на весь Дальний Восток соревнований по дрифту RDS Asia сообщила грустные вести, в 2023 году скоростных состязаний в Приморье не будет. Есть несколько причин, по которым любители экстрима не могут продолжать свое дело. Что именно произошло, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Планы площадки «Примринга» по развитию и наши ожидания на данный момент противоречат друг другу, так что мы вынужденно отходим в сторону. Обстоятельства в стране и мире меняются с молниеносной быстротой. Надеемся, что мы уходим лишь на время. Другой площадки, на которой можно продолжать развиваться на данный момент на Дальнем Востоке нет.

О том что «Приморское кольцо» ждут изменения, в 2022 году заявил его владелец Виталий Веркеенко. Бывший мэр Владивостока собирается реанимировать некогда популярный «Зеленый угол», история которого продолжится в новом месте. В своих социальных сетях он рассказал, что новая точка продажи японских авто появится на территории спортивно-туристского комплекса «Примринг». Так знаменитый автомобильный рынок «перекрасится» в оранжевый – корпоративный цвет компании. Возможно именно это помешало дрифтерам работать на площадке и дальше.

Пытаться отстроить все заново команда не хочет. Профессионалы считают, что это огромный шаг назад. За 12 лет знатоки автоспорта расширили географию соревнований до Хабаровска и Благовещенска. Позволили этому делу вырасти из «дорожного хулиганства» в серьезное мероприятие.

– Мы все еще остаемся теми, кто делал одно из лучших шоу своего рода в стране. И этот коллектив при первой возможности будет готов собраться снова, чтобы заниматься тем, что мы любим больше всего. Надеемся в обозримом будущем вернуться к вам с хорошими новостями.

Напомним, четвертый финальный этап соревнований по дрифту RDS Asia 2022 года официально завершился 3 сентября. За первое место сражались 15 пилотов, но на чемпионство претендовали трое из них: Арсений Варавин, Евгений Иванчей и Алексей Передерей. Победителя всего сезона должны были объявить на «RDS без границ», но шоу отменили из-за общественно-политической обстановки в стране.

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