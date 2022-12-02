Глава Владивостока проверил, как управляющие компании справляются с наледью

Поездка проходила по адресам, откуда чаще всего поступают жалобы. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Мэр Владивостока Константин Шестаков оценил работу управляющих компаний и ТСЖ города. В совместном рейде с руководителем Государственной жилищной инспекции Приморья Павлом Наливайко они проверили, как предприятия убирают наледь и обрабатывают улицы противогололедными материалами, пишет «КП».

Поездка проходила по адресам, откуда чаще всего поступают жалобы. В список попали улицы Зои Космодемьянской, 25 и 27, Красного Знамени, 120, Нерчинская, 21, Славянская, 17, 1-я Поселковая, 25, проспект Толстого, 25 и другие участки.

В ходе проверки оказалось, что «управляйки» отработали территорию некачественно, обработав дворы не полностью, а небольшими кусками на входе в подъезд. Некоторые вовсе не занимались очисткой. Специалисты жилищной инспекции зафиксировали нарушения, за которые управляющие компании привлекут к административной ответственности, если они в ближайшее время не решат проблему.

– Все обращения горожан отработаем, управляющим компаниям будут объявлены предостережения с конкретным сроком устранения замечаний, составлены акты и рассмотрены вопросы о привлечении к административной ответственности за нарушение лицензионной деятельности, – отметил Павел Наливайко, уточнив, что подобные рейды с главой Владивостока проходят регулярно.

По словам Константина Шестакова, в таких визитах большое внимание уделяется территориям, откуда чаще всего поступают жалобы. Чтобы ни одно из обращений местных жителей не потерялось, сообщения распределяются между районными административно-территориальными управлениями. На дополнительные проверки выезжают сотрудники жилищной инспекции.

В администрации города обратились с призывом сообщать о бездействии УК и ТСЖ, которые плохо или совсем не занимались устранением наледи. Подать жалобу можно через портал ГИС-ЖКХ, чат-бот в Telegram или через официальное обращение в интернет-приемной на сайте мэрии.

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