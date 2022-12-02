Не все приморцы довольны работой, которую проделали дорожники. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Ледяной дождь, который обрушился на Приморье 28 ноября, принес немало проблем. В начале декабря специалисты продолжают ликвидировать последствия непогоды, однако результат их работы устраивает не всех. Жители Владивостока продолжают жаловаться на неочищенные придомовые территории, а в отдаленных районах города детям приходится добираться до школы на коньках. Подробности в материале «Комсомольской правды».

Необычное «путешествие» школьников до учебного заведения замечено на улице Артемовской в районе «Фетисов Арены». Видеозапись появилась в telegram-канале @dpskontrol_125rus. На ней машина движется за ребенком, который беззаботно едет с рюкзаком посередине дороги и радостно машет крупной собаке, которая выбегает из-за дома.

В комментариях приморцы разделились во мнениях. Кто-то отмечает, что подобная ситуация во многих районах частных секторов, другие – ищут ответственных за очистку снега.

Следует отметить, гололед заметили также на Радужной, Рассветной, Вересковой, Барбарисовой. Жители перечисленных улиц написали в социальных сетях, что подобные ситуации отмечаются в районе Седанкинской развязки почти каждый год, но для дорожников это не новость:

– Хотите верьте, хотите – нет, но к части домов люди забираются в первые дни после обледенения ползком. Буквально. На четырех конечностях. В понедельник мы с сыном именно так и ползли к своему дому. Ну, это как каток под уклоном в 30 градусов. Без вариантов, – пишут владивостокцы.

Инициативные жители соседнего поселка рассказали, что убрать снег со льдом и посыпать дороги они решили самостоятельно на пятый день после непогоды. Подобное решение обошлось им в немаленькую денежную сумму – 48 тысяч рублей на четыре улицы.

Одновременно смешная и грустная ситуация была замечена на Полонского во Владивостоке: мужчина одной рукой будто спускает свою машину с ледяной горки. Припарковался на вершине он, очевидно, еще до снегопада. Однако вот выехать с нее водитель уже не смог: большой риск улететь с дороги или перевернуться в автомобиле. На борьбу с «крутым катком» уже выходили несколько жильцов этой улицы, но выиграть «битву» им не удалось.

Напомним, «Комсомолка» писала, что начальник управления дорог Дмитрий Долгий прокомментировал жалобы приморцев на неочищенные придомовые территории. Ранее десятки людей оказались в травмпунктах, а прокуратура начала проверку.

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