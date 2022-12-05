Грабитель появился из-под стола в помещении банка. Фото: принтскрин видео.

Фигурант громкого ограбления банка в Лесозаводске подозревается в трех эпизодах педофилии, рассказали приморские СМИ. Два из них он совершил в 2022 году. Об этом следователи узнали из результатов ДНК. Сейчас грабитель находится в отделе и дает признательные показания, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на СК.

По данным СМИ, тот самый авантюрист, укравший 12 миллионов рублей, попался силовым структурам. Умелец действовал не в одиночку, а с приятелем. Вместе они проникли в подвал здания, сделали дыру в полу АТБ и, взломав сейф, выкрали всю имеющуюся в отделении наличность.

О второй преступной жизни грабителя рассказали в региональном СК. По информации ведомства, нападки на несовершеннолетнюю школьницу произошли в сентябре 2022 года в Кавалеровском районе. Преступник подкараулил жертву в лесу, отобрал телефон и попытался ее изнасиловать. Другую девочку он затащил за гаражи и воплотил свою грязную затею. Обоим подросткам было по 15 и 16 лет. Местные медиа подчеркивают, что в 2012-м вор-насильник проделал страшные вещи с еще одним ребенком в Лесозаводске, за что получил уголовное наказание.

– По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование). В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что к преступлениям причастен один и тот же человек, его личность установлена. Им оказался 44-летний ранее судимый мужчина, – отметили в следкоме.

Сейчас уголовник задержан и заключен под стражу. В настоящее время дела соединены в одно производство, назначены судебные экспертизы, и проводятся следственно-оперативные действия, чтобы установить прочие эпизоды его преступной деятельности.

Напомним, ранее корреспондент «КП» отправился в Лесозаводск, чтобы восстановить хронологию событий и выяснить подробности нашумевшего ограбления. Мы провели собственное расследование, в ходе которого стало известно, что воры могли проникнуть в жилой дом, который находится на одной из главных улиц города, через подвал или решетку вентиляции, связывающую все подземные помещения здания. Нам удалось пообщаться с работниками предприятия, обслуживающего постройку и местными жителями. Полный материал можно прочитать по ссылке.

К слову, также редакция получила видео, на котором человек в маске появился в помещении банка. Он предусмотрительно замазал камеры видеонаблюдения краской, словно знал их расположение. Из-за этого ограбление выглядело как тщательно спланированным и серьезно продуманным. Некоторые лесозаводцы полагали, что в нем участвовали минимум три человека, в том числе связанные с банком. «КП» продолжит следить за развитием событий.

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