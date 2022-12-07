«Дым был, когда из ресторана выходили. А пламя уже на улице» Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке дотла сгорел популярный ресторан Zuma в среду, 7 декабря. От здания остались только элементы конструкции и очертания бывшего декора. Пожар сыграл злую шутку с сотрудниками компании. 250 человек остались без работы в канун Нового года. О том, что произошло в роковую ночь рассказал в интервью «Комсомолке» один из работников заведения.

– Ты работал в тот момент, когда стало известно о возгорании?

– Да, но гостей уже не было.

– Потому что в это время обычно никого нет? Или по другой причине?

– Ресторан закрылся раньше, остался только персонал (в среду Zuma работает до 02:00 – здесь и далее примечание «КП»)

– С чем это связано?

– Гостей было мало. Когда нет посетителей, закрываемся раньше.

– Чувствовался запах гари? Дыма?

– Нет.

– Сработала сигнализация?

– Да, сразу же. Мы только поэтому и узнали.

– В какой части здания появилось пламя?

– Крыша Патио (терраса), рядом с запасным выходом.

– Говорят, что проблема с вентиляцией – это так?

– Вроде да, честно не знаю. Но сразу сказали эту причину. Вроде, вытяжка с кухни закоротила.

– Когда сотрудников вывели на улицу, то всем сразу вызвали такси?

– Да, конечно. Сначала отвели на безопасное расстояние. А потом вызвали такси подальше от здания.

– Видно ли было дым? Огонь?

– Дым был, когда из ресторана выходили. А пламя уже на улице увидели.

– Что обещают сотрудникам? Оставят штат или попросят уволиться?

– Скинули контакты для трудоустройства тем, кто не хочет ничего ждать. Оставшейся команде дали даты кейтерингов (отрасль общественного питания, связанная с оказанием услуг на удаленных точках) и сказали немного подождать.

– Что выбрал?

– Остаться. Zuma dream team, как никак.

– Немного подождать – это сколько?

– Неизвестно.

– Есть прогнозы менеджеров? Насколько ситуация сложная?

– Пока ничего.

Напомним, ресторан Zuma занимал лидирующие позиции среди российских заведений. Паназиатская кухня приморской столицы славилась своими блюдами не только во всем ДФО, но и во многих странах мира. Пожар лишил Владивосток одной из главных достопримечательной города.

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