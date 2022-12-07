Затопленные дороги и корки льда: обстановка возле сгоревшего ресторана Zuma во Владивостоке 7 декабря 2022 года

Дороги обледенели. Фото: Милана СОКОЛ

Тушение пожара в паназиатском ресторане Zuma вызвало пробки по центральным дорогам города. Последствия работы пожарных вылилось в заледеневшие улицы. Движение сковано преимущественно на Батарейной, сообщает «КП-Владивосток».

По дорогам движется пескоструйная техника, которая обрабатывает площади вокруг реагентами. На некоторых участках часть льда растаяла и образовались большие лужи, другие же отрезки наоборот обледенели. Особенно затруднен проезд с набережной Спортивной гавани, так как техника расчищает образовавшуюся наледь, движение здесь реверсивное.

На Батарейную, Фонтанную и Западную лучше не соваться. Фото: Милана СОКОЛ

Напомним, внутри здания практически ничего не уцелело. Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», расследованием занимается прокуратура Фрунзенского района и дознаватели регионального МЧС. Работает на месте и полиция. Несмотря на то, что пожар начался в час ночи 7 декабря, полностью ликвидировать его удалось только к примерно 10 часам утра.

Свое мнение высказал бывший шеф-сомелье паназиатского ресторана. Полная хронология событий, а также фото и видео – в материале «КП».

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