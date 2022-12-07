Какой кошмар: главный ресторанный обозреватель России – о пожаре в Zuma во Владивостоке

Все, что осталось от известного во всем мире ресторана Zuma. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Новость о том, что сгорел всемирной известный ресторан во Владивостоке, сейчас обсуждают почти все СМИ. Свои соболезнования в связи с этим выразил и главный ресторанный обозреватель Александр Сысоев. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Почти спустя час после начала пожара блогер сообщил об этом в своем Telegram-канале.

– Какой кошмар: владивостокская Zuma горит. Судя по видео ресторан не восстановить, Егор Анисимов не отвечает, во Владивостоке сейчас 2 ночи. Надеюсь, что никто не пострадал, но потеря для индустрии колоссальная – Zuma это не только один из лучших ресторанов дальневосточного края, но и образец блестящего операционного менеджмента и длительной стабильности по всем параметрам. Мои искренние соболезнования команде и любая поддержка по любому вопросу. Держитесь, дорогие мои.

Чуть позже затрубили и федеральные СМИ. О хронологии событий «Комсомолка» уже писала ранее. К утру пожар удалось потушить, сейчас вокруг ресторана царит хаос.

Когда руководство ресторана более-менее отошло от шока, то управляющая ресторана Мария Иноземцева прокомментировала происходящее.

ZUMA – крупнейший паназиатский ресторан на Дальнем Востоке, который в 2022 году получил первое место в рейтинге лучших ресторанов Дальнего Востока и 33 место среди всех ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT. Бренд-шеф ресторана Егор Анисимов в 2022 стал первым в номинации «Шеф-повар региона Дальневосточного Федерального Округа» премии «Завтрак Шефа».

«КП» продолжит следить за развитием событий.

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