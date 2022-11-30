Почти 100 аварий произошло в Приморье за одни сутки. Фото: УГИБДД России по Приморскому краю

Непростое начало недели выдалось у жителей Приморья из-за снегопада, который обрушился на край 28 ноября. Специалисты просили водителей воздержаться от поездок на собственном автомобиле, а дорожные службы работали в усиленном режиме. Несмотря на это, по данным Госавтоинспекции региона, 29 ноября на дорогах края зарегистрировано 99 ДТП.

В УМВД России по Приморскому краю 30 ноября сообщили, что 96 аварий – с материальным ущербом. Во время столкновений автомобилей три человека пострадали и один погиб. За один день оказались поврежденными 205 машин, а количество ДТП возросло на 34%, по сравнению с прошлым годом.

В ведомстве также поделились деталями одного несчастного случая, который произошел накануне. Водитель 19 лет двигался со стороны села Сергеевка в направлении города Уссурийска, как вдруг автомобиль начало заносить. Из-за сильного гололеда молодой человек не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого, он совершил съезд с дороги, что привело к опрокидыванию транспорта. В результате ДТП пострадали двое людей: водитель и 18-летний пассажир. Их госпитализировали.

Полицейские напомнили приморцам, что в случае дорожных затруднений, рекомендуется обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники правоохранительных органов окажут все возможное содействие, а при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

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