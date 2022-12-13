Родственники криминального авторитета Ясина не теряют надежд построить мега-центр во Владивостоке

Вещевой рынок на Спортивной разобрали в 2021 году. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Во Владивостоке все-таки может появиться торговый комплекс на месте бывшего стадиона ТОФ. Главу фирмы-заказчика ООО «Восток Развитие» Александра Ясина (главу Федерации кудо в Приморье и бизнесмена) заключили под стражу за подозрение в бандитизме, а его рынок на Спортивной, в частности, оставшиеся торговые центры «Гранд» и «Союз» демонтируют через суд. Оказалось, разрешение на строительство нового ТРК мэрия продлила до конца 2025 года, об этом корреспонденту сообщили в администрации Владивостока.

Изначально разрешение на воплощение проекта в жизнь действовало с 2020 года по 24 ноября 2022 года. Стройка, рассказали «КП» жители, пока застыла, рабочих не видно. Однако продление означает, что амбиции интересантов не забыты. Связаться с застройщиком – по факту, семьей Ясина – пока не удалось. Ранее на участок площадью примерно в три гектара претендовал и Сергей Матвеев, один из нынешних собственников ООО «Буше» (именно на эту компанию оформлены рынок на Спортивной, а также упомянутые «Гранд» и «Союз»). Однако впоследствии лакомый кусочек отошел одному лишь Ясину. Хотя реконструкция стадиона Тихоокеанского флота витала в облаках аж с 2006 года – редакции удалось найти неоднократные прошения и запросы возродить общественное место и использовать по назначению. Создавались даже комиссии, чтобы оценить состояние объекта, но тогда в правительстве уточнили, что строить новые площадки выгоднее, чем возрождать старые.

Но вернемся к теме. Продолжать работы, вероятно, будет ООО «Восток Развитие». с 12 мая 2022 года фирма принадлежит родственнице Ясина, пост главы компании она заняла примерно через месяц после ареста Александра. Она же владеет ООО «Оптима», которое покупает и продает земельные участки. Иронично, что до этого владельцем числился сын Ясина Владислав, до него – Роман Сысоев, семья которого контролирует другой ТЦ на Авангарде. Престолонаследие обеих организаций запутаннее, чем сценарий в турецком сериале. Этот клубок намекает на тесные связи между приближенными Ясина и Сергея Трифонова, криминального авторитета, убитого в 2004 году.

Кстати, Владислав Ясин пошел по пути отца и возглавил Федерации ММА Приморья, а также пытался стать кандидатом по первому избирательному округу на выборах в Законодательное собрание Приморья. В избирательной гонке он намеревался представлять партию «Пенсионеров», но не прошел. Еще один интересный факт: главой Федерации кудо по Дальнему Востоку в октябре 2022 года единогласно избрали одного из сыновей Ясина – Константина.

Напомним, проект для будущего ТРК разработала «Сибинжиниринг», которая известна участием в таких масштабных стройках, как ТВК «Калина Молл», ЖК «Маринист» и реконструкция «Владивостокского цирка». Изюминка – спортивные площадки на крыше, на которых могут разместить поле для мини-футбола, а зимой – каток. Это, разумеется, не стадион ТОФ, но и не контейнерный склад вещевого рынка. Этаж под спортивным объектом, согласно проекту, задействуют под парковку, рассчитанную на 348 машиномест.

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