Прокуратура пытается вернуть пляж «Юбилейный» в центре Владивостока в госсобственность

Пляж «Юбилейный» пользуется популярностью во Владивостоке. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Пляж «Юбилейный» – одно из самых любимый мест жителей Владивостока. Ведь именно здесь в летний сезон «кипит» жизнь: кафе и бары заполнены молодежью, семейные пары любуются закатом, а любители активного отдыха даже зимой выходят из «Косатки ДВ», чтобы окунуться в ледяное море. Однако далеко не все гости и жители приморской столицы знают, что эти земли были проданы почти 20 лет назад. Несмотря на это, борьба за них до сих пор идет. Теперь прокуратура в судебном порядке добивается возвращения объектов недвижимости на «Юбилейном» в краевую собственность. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в ведомстве, в феврале 2005 года были заключены договоры купли-продажи здания, расположенного на Набережной, 7а, а также корабельного пирса с пристройкой. Произошло это на основании публичных торгов КГУП, но, как выяснилось позже, в аукционе участвовали два юридических лица, учредителями которых являлись аффилированные юрлица, принадлежащие одному и тому же лицу. По данным редакции, структуры косвенно связаны с одним из бизнесменов, находящихся в федеральном розыске.

Уже в апреле 2005 года объекты перепродали между этими же организациями, а в мае новому собственнику предоставили земельный участок.

– Постановлением не только не определены площадь и границы земельного участка, но и проигнорирован факт его расположения в природоохранной зоне. В дальнейшем, при оформлении права собственности на землю, организации предоставлены свыше 1,3 Га на территории пляжа «Юбилейного», границы которого также совпали с входами в защитное сооружение гражданской обороны, – рассказали в прокуратуре Приморья.

Уже подано исковое заявление о признании недействительными договоров купли-продажи и корабельного пирса, а также права собственности на земельный участок. Кроме того, ранее было заведено уголовное расследование за превышение должностных полномочий (часть 1, статья 286 УК РФ), ход и результаты которого контролируют сотрудники прокуратуры.

Напомним, пляж стал бесплатным в 2015 году благодаря мэру Игорю Пушкареву. Ныне он осужден и отбывает уголовный срок.

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