Дело братьев по цементу: владивостокский опальный экс-мэр получил еще один приговор

Игорь Пушкарев. Фото: администрация Владивостока

Суд Владивостока поставил жирную точку в истории бывшего мэра дальневосточной столицы Игоря Пушкарева. Небольшого роста, с широкой улыбкой и ковриком для йоги – таким запомнился очередной глава, провернувший коррупционные махинации на десятки миллионов рублей. Еще в 2019 году решение огласил Тверской районный суд Москвы, назначив Пушкареву 15 лет лишения свободы. Пришло время и местного дома справедливости. Приговором Ленинского суда экс-мэр признан виновным по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщили в пресс-службе прокуратуры. Это лишь одна из статей, которую вменяют бывшему управленцу.

С 2000-х по 2017-й годы братья Андрей и Игорь Пушкаревы владели бизнес-империей. Оба родом из Спасска-Дальнего. С одной стороны – компания «Востокцемент», которой управлял Андрей, владеющая также долей в нескольких информационных холдингах, с другой – чиновничьи связи и кресло мэра Игоря. Последний завоевал публику поддержкой в Москве и «правильной» партийной принадлежностью.

Цементный магнат на посту мэра закупал стройматериал у собственной компании, взятку он получал и от собственного брата – чтобы администрация приморской столицы заключала договоры только с «Востокцементом». Официально, отметим, осудили Пушкарева не за это.

По версии следствия, за взятки в 75 миллионов рублей он препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Победу одержало предприятие «Дороги Владивостока», с ним заключили контракты на 1,2 миллиарда рублей. Гособвинители сочли, что в закупках победила другая компания, однако деньги ушли Пушкареву и друзьям.

Суд признал экс-мэра виновным и назначил наказание в 5 лет лишения свободы с запретом занимать государственные должности на два года (по статье о злоупотреблении полномочиями). Вкупе с приговором Тверского районного суда наказание достигло 15 лет и трех месяцев лишения свободы. И хотя ущерб в 33 миллиона рублей фигурант возместил во время следствия, штраф в еще 500 миллионов рублей он обязан оплатить. Государственные должности экс-мэр не сможет занимать еще 11 лет – и куковать будет в колонии строгого режима. По этому же уголовному делу брат Андрей Пушкарев получил 8 лет лишения свободы условно, как и Андрей Лушников, бывший глава МУП «Дороги Владивостока».

Напомним, история привлекла Генеральную прокуратуру. Орган следил за ходом следствия и даже условиями содержания бывшего мэра в СИЗО. Чиновника даже переводили из Спасска-Дальнего в другой регион – чтобы не было возможности договориться с охраной. Деньги чиновника, судя по всему, привлекли федеральных властей. От того и высокие штрафы, и слишком уж серьезный срок наказания.

ПО ТЕМЕ:

«На душе намного легче»: осужденный экс-мэр Владивостока Пушкарев доставлен в приморское СИЗО

Опального градоначальника ждут новые судебные разбирательства, на кону 3,2 миллиарда рублей, которые хочет взыскать генпрокуратура (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.