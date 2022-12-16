Одно из сотен фото с уборкой мусора. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

Менее десяти дней осталось до очередного витка в запутанном «деле об очистке» – оглашена дата заседания по апелляции осужденных за многомиллионные растраты экологов на Камчатке. Суд состоится 26 декабря, сообщил адвокат обвиненных сотрудников Кроноцкого заповедника Денис Саушкин. Время задаром не теряли и предоставили еще больше аргументов, которые, по мнению защиты, доказывают невиновность ученых.

– В Петропавловске-Камчатском пройдет апелляционный суд, есть надежда, что он [суд] разберется. Есть основания полагать, что приговор судебная инстанция может отменить. Адвокаты тоже хорошо поработали. Мы предоставим результаты экспертиз, которые показывают, что больший объем работы был сделан. Также мы надеемся, что будут предоставлены работы географического факультета МГУ для той же цели. Подтвердить проведение очистки.

Район Кроноцкого маяка и отметки об убранных объектах. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

Речь идет об экспертном заключении экологов, геоморфологов и картографов МГУ имени Ломоносова под руководством доктора географических наук Сергея Чалова. Ученые использовали такие методы исследования как дешифровка космоснимков, съемка низколетательным аппаратом, георадиолокационная съемка... По заверениям группы, массовых захоронений каких-либо объектов в этой местности нет, по крайней мере, таких не нашли. Максимум – 2 закопанных бочки, 1 железная банка и кусок деревянной плиты. В общем, маловато для существенного экологического ущерба. Денис Саушкин отметил, что эта экспертиза подтверждает и стоимость большей части работ, указанной в документах. В документацию (есть в распоряжении редакции) вошло 150 страниц с итогами проверки районов устьев рек Большая Чажма, Татьяна, Ольга, у Кроноцкого маяка, поселка Кроноки и так далее. Исследование провели по поручению главы Минприроды РФ – вряд ли с таким слукавишь.

Овалом выделено строение, которое убрали экологи. Устье реки Козлова. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

Напомним, четверых ученых осудили за присвоение более чем 450 миллионов государственных денег. Они были предназначены для ликвидации экологического ущерба в прибрежных зонах Кроноцкого заповедника и якобы оказались в карманах экологов. Несмотря на целый «фотобанк» с проведением работ по очистке, по мнению следователей, скопившийся мусор закопали. Подробности и хронологию событий «Комсомольская правда – Владивосток» публиковала в отдельном материале. Природоохранное сообщество уверено в невиновности экологов, но приговор им уже вынесен. Ученым дали от 3 до 6 лет лишения свободы со штрафом, при этом руководители подрядных организаций, действительно признавшие вину в денежных махинациях, получили условные сроки.

Петиция, призванная привлечь внимание общественности к проблеме «дела об очистке», собрала более 44 тысяч подписей. Поддержали осужденных более 75 научных и некоммерческих организаций. Аргументы руководства заповедника разместило на собственном сайте.

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