Горы зовут: путешественница рассказала, какими высотами славится Приморский край и с чего начать тем, кто так хочет их покорить

Вид с горы Ольховая. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Говорят, если покоришь одну гору, то уже не сможешь остановиться. Тебе захочется еще и еще. Так ли это на самом деле? И что можно покорить в Приморском крае? Да много чего, еще и отличительный знак за это получить можно. Путешественница из Владивостока Маруся Стучкова всем сердцем любит изучать родные места и открывать для себя что-то новое. Девушка рассказала с чего начать тем, кого все-таки «зовут» горы, но они боятся, а также поведала о своих восхождениях и достижениях.

ГОРЫ МАНИЛИ

– Расскажите про ваш опыт восхождения на горы. С чего все началось?

– Первый опыт в горах был в конце 2018 года – моя первая гора Читинза. Я жила на тот момент в другом городе, моя подруга предложила поехать, я согласилась, но даже не знала, чего ожидать, так как горами еще не увлекалась и экипировки соответствующей не было. Нас было 50 человек, и я была в шоке от того, что мы поднимались по снегу, а когда вышли на плато, ничего кроме Туманов не увидели. Но внутри все равно что-то екнуло и процесс уже было не обратить.

Гора Облачная. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Звучит, как какое-то заклинание. Почему людей так тянет в горы?

– В горах ощущаешь некую свободу, видишь чистую, красивую природу. Там практически нет связи, это помогает отвлечься от городской суеты и многих проблем. Ты просто идешь наслаждаешься видами, людьми с которыми знакомишься. И я думаю, что в горы идут для смены обстановки и для новых знакомств.

– Какой по вашему мнению самый лучший сезон для восхождений?

– Самый лучший сезон, это осень. Первые месяцы, когда еще не холодно, не мучает жара, а лес становится красно-желтым. Это невероятно красиво.

ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

– Какой маршрут для вас был самый легкий? А какой самый сложный?

– Самый сложный маршрут был однозначно на гору «Сестра». Она находится в Лазовском районе. Высота 1671 метр. Это не самая высокая вершина среди гор «Барса», но считается самой сложной. Я была там впервые 1 декабря 2019 года, мы поднимались почти девять часов по снегу, в который я один раз провалилась по грудь, и это был не предел. Но даже в теплый период подъем на гору составляет от пяти часов и более. Остальные горы уже не такие тяжелые. Самым легким маршрутом для меня оказался подъем на гору Снежная. Это заняло максимум полтора часа, самые быстрые ребята и вовсе справляются за 60 минут. Единственное, добираться до нее очень далеко.

Закат на спуске с горы Сестра. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

– Насколько я знаю, у вас есть знак «Приморский барс», расскажите, что нужно сделать, чтобы его получить?

– Чтобы получить знак «Приморский Барс» нужно пройти 10 вершин Приморья. Все эти вершины указаны в положении. Нужно сфотографироваться на Геодезическом пункте (в народе его называет просто Триногой) и выслать на почту человеку, который выдает Значки, если все хорошо, то в течении трех дней вы получаете ответ, что отчет принят и отправлен на присвоение. Далее через три недели приходит сообщение, что знак присвоен и номер приказа.

– Ставите ли перед собой цель получить знак «Лунного Медведя»? Как думаете, этот маршрут сложнее «Барса»?

– Про знак «Лунный медведь» я узнала Предположительно около полтора года назад. Мне конечно же интересно его получить, учитывая, что списке, уже есть две горы, которые я покорила. Маршрут однозначно сложнее чем «Барс», так как по многим горам нет протоптанной тропы, как в Барсе, а лишь бурелом, через который приходится пробираться и от этого становится еще интереснее. Как по мне, чем сложнее, тем лучше.

– Хотите ли вы получить знак «Маяк Приморья»? А на каких маяках вы были? На какой, как вы считаете, подняться сложнее всего?

– Знак «Маяк Приморья» очень хочу получить. Три уже есть: Токаревский, Шкота и, так как я с Дальнегорска, у меня конечно же есть «Маяк Рудный». Думаю, что самые сложные маяки, это те, к которым нужно подплывать с моря, потому что нужно угадать погоду. А еще, думаю, в эту категорию входят маяки Рудный и Балюзек из-за их отдаленности.

Маяк Рудный. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Какой самый заветный отличительный знак для путешественников, как вы считаете?

– Я думаю, как минимум это Эльбрус – очень известная гора, которая, с одной стороны, легкая для одной части людей, а для других она дается не с первого раза. Даже самые подготовленные не могут туда зайти. Я не верила никогда, что гора может «не пускать», пока не убедилась на собственном примере.

СОВЕТЫ НОВИЧКАМ

– На каком маршруте, по вашему мнению, обязательно должен побывать каждый любитель гор?

– Я уверенна, что это гора «Ольховая». Осенью там невероятно красивый лес и природное озеро на вершине, в котором можно и нужно искупаться. Еще добавлю в этот список гору «Голец». Она однозначно не оставит никого равнодушным, так как вы идете почти весь маршрут среди заснеженных елочек, по закрытому лесу. И обязательно нужно брать с собой ледянки, так как спуск проходит исключительно на них.

Парк Драконов. Лазовский район. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Как опытный путешественник, подскажите, с чего начинать свой путь по горным вершинам новичкам?

– Однозначно свой путь нужно начинать с легких гор: Фалаза, Воробей или Голец. Подъемы туда легкие, можно доехать на своих машинах, за исключением Голец, туда придется добираться на вахтовке, дорога после тайфуна, далеко не в очень хорошем состоянии. Но если вы совсем неопытный турист, то конечно нужно ехать с проводником или туристической группой.

Из еды лучше взять с собой воду, чай, финики, батончики энергетические, злаковые, бананы, яблоки, возможно какие-то бутерброды. Исходя из наблюдений, ребята очень любят бутерброды с салом. Запаситесь конфетами и сладкой водой, либо чаем с сахаром. Некоторым людям в походах становится не очень хорошо, возможно из-за перепада высот, но лучше с собой это все иметь, чтобы предотвратить подобную ситуацию.

Что касается одежды. В зимний период три слоя: термобелье, флис и ветрозащитная куртка. Шапка, варежки, перчатки, ботинки (желательно треккинговые) и «кошки», которые очень облегчат спуск и подъем. В теплый период, как показывает практика, можно надевать спортивные лосины или треккинговые штаны, спортивный топ и синтетическую футболку с рукавом. И конечно же ветрозащитную куртку, потому что в горах погода может измениться в любой момент.

Для всех времен года: треккинговые палки, которые очень хорошо помогают при подъеме, даже на самую легкую гору. Фонарик, обязательно должен быть у всех, особенно зимой, так как темнеет рано. Хоба, эта сидушка очень выручает, когда мы садимся пить чай на природе. Солнцезащитный крем, личная аптечка и фальшфейер, это на случай встречи со зверем. Конечно, таких моментов можно и не допустить, если вы идете большой и шумной компанией, но для предостережения лучше взять. А дальше все по желанию, как показывает опыт, с каждым походом рюкзак туриста уменьшается.

По дороге на гору Лысая. Водопад Беневской. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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