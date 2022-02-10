Новый виток в истории гор Приморья: «Лунный Медведь» может показаться сложнее «Приморского Барса»

Ребята на горе Синяя. Фото: предоставлено Артемом Родиным

Приморье по праву считается горным регионом, и восхождение на известные вершины в крае это довольно популярный вид активного отдыха. С появлением знака «Приморский Барс» число любителей горного пешеходного туризма заметно выросло. Многие из тех, кто поднялся на десять вершин, готовы к покорению и изучению других горных хребтов Приморья. Для всех влюбленных в горы и мечтающих о новых маршрутах разработана программа «Лунный Медведь». О том, на какие горы нужно подняться, чтобы стать «Лунным Медведем», рассказал в программе «Точки на карте» на радио «Комсомольская правда» – Владивосток» Артем Родин, организатор однодневных туров по пешеходным маршрутам южного Сихотэ-Алиня.

– Почетный знак «Приморский Барс» был учрежден краевой федерацией спортивного туризма, а кто был инициатором «Лунного Медведя»?

– Идея создания знака «Лунный Медведь» лежала практически на поверхности, а инициаторами выступили участники разных сообществ из числа любителей аутдор активностей. Начиналось все очень просто. Многие из тех, кто получил знак «Приморский Барс», чувствовали в себе силы и интерес к Приморью, географии, эстетике, спорту, таким квестам. Программа «Приморского Барса» нас очень впечатлила, когда мы получали свои значки, потом прошло какое-то время, мы набрались опыта хождения по горам, и, конечно же, хотелось сделать следующий этап, хотелось продолжения.

К сожалению, не каждый может настроить себя на поиск новых точек на карте Приморья. Может быть, какие-то из них немного проигрывают в эстетике, например, вершинам «Приморского Барса», но не менее интересны другими аспектами. Ведь, поднимаясь на известные горы, с вершин видно все окрестности, и возникает интерес: а что это за гора? Более опытные начинают рассказывать, как можно пройти с одной вершины на другую. Все эти обсуждения вылились в поиски новых интересных маршрутов. Соответственно, нам только оставалось их скомпилировать, убрать то, что менее подходит под концепцию, выбрать наиболее характерные точки – так все и вылилось в программу. Выбрали 11 вершин, придумали атрибутику, и на сегодняшний день программа «Лунный Медведь» готова к реализации.

– Почему такое название? Есть какая-то история, связанная с ним?

– Действительно, в какой-то момент встал вопрос о символе программы. И почему-то сразу же подумалось о медведях. Они обитают и в тех местах, которые входят в нашу программу. Поэтому гималайский медведь-белогрудка легко вписался в нашу программу и оказался хорошим символом. А почему он стал лунным? Стали серфить по интернету, изучать информацию об этих животных, искать фотографии, рисунки и с удивлением обнаружили, что во многих языках медведя-белогрудку, или гималайского, называют лунным за его белый воротничок, или белую галочку на груди, похожую на полумесяц. Наткнулись на японскую сказку о лунном медведе, в которой рассказывается, как женщина шла за ним по горам, по курумнику, по мшистым склонам, непроходимым лесам. Это все очень напомнило наши путешествия. Глядя на этого белогрудку, нам показалось очень удачной идея назвать нашу программу «Лунный Медведь». Кто-то у нас даже спрашивал, не является ли подъем на вершины в ночное время, при свете Луны, условием прохождения программы, но – нет.

Почетный знак за 11 приморских вершин «Лунный Медведь». Фото: предоставлено Артемом Родиным

– Суть получения этого знака осталась та же? В чем различия программ «Приморский Барс» и «Лунный Медведь»?

– Немного разная атрибутика, и есть еще небольшое различие в наших программах – в отчете. Если в «Приморском Барсе» надо было подписывать каждую фотографию, то в «Лунном Медведе» мы сделали единый информационный лист. Если вы задумали стать «Лунным Медведем» и у вас есть фотографии вершин, которые вы уже посетили, мы рекомендуем начать сразу его заполнять, и когда у вас будет уже 10-я,11-я гора, информационный лист будет практически готов. Есть определенные условия подачи мини-отчета, поэтому лучше заполнять все сразу после похода, чтобы ничего не забылось. Ведь и «Приморский Барс», и «Лунный Медведь» – это не просто для того, чтобы сделать фото с определенного ракурса, цель программ – дать людям какие-то новые знания о природе и истории края.

А суть получения знака такая же. «Лунный Медведь» – это второй блок вершин, который практически полностью попадает под концепцию «Приморского Барса», но с некоторыми различиями. Подобраны вершины, на которые менее развиты подъездные пути, а это сразу же добавляет лишний час, чтобы добраться до начала маршрута, поэтому программа может показаться сложнее, чем «Приморский Барс».

Вид с горы Поворотная. Фото: предоставлено Артемом Родиным

– На какие вершины нужно подняться, чтобы получить знак «Лунный Медведь»?

– Если посмотреть на «Приморского Барса», то он вобрал в себя жемчужины южного Приморья, которые сами по себе эстетически привлекательны. И еще интересны тем, что все вершины очень разные, имеют характерные черты. По «Лунному Медведю» немного не так. Первый вопрос, которым задались разработчики, – а какие горы по каким-то причинам не попали в перечень гор «Приморского Барса»? И одна из таких гор – гора Мокруша. Она сначала входила в программу «Приморский Барс», но в какой-то момент была заменена горой Голец, которая оказалась более характерной и подходящей под программу. Мокруша находится в Лазовском районе, на небольшом отдалении от горы Сестра, поэтому осталась невостребованной и из десятки «Барса» вышла. Но те люди, кто прошел «Приморского Барса» и пошел дальше, поднявшись на Мокрушу, сильно удивлялись, почему ее вычеркнули. Не очень сложный маршрут, но доставляющий большое эстетическое удовольствие. И для нас Мокруша оказалась одной из первых вершин, которая начала формировать список «Лунного Медведя».

Сразу же в нашу программу попала гора Лысый Дед – гора со своей историей, хоть и печальной. На ее склонах разбились военные самолеты. Следующей в списке оказалась гора Синяя, которая в какой-то момент тоже стала популярной, ввиду своей географии. С нее открывается хороший обзор: видны другие горы из программы «Приморского Барса» и долина Киевки. Далее идут гора Медвежья, которая находится посредине траверса Фалаза, – Пидан и Курортная.

Курортная выбивается из этого списка. Во-первых, она географически уже не принадлежит южному Сихотэ-Алиню, а является одной из главных вершин на северо-востоке Приморья. Но была включена в список без оглядки за свою популярность. Все приморцы и гости края очень любят Верхне-Амгинский горный узел, где находится водопад Черный Шаман, источники Святой Елены и Балановский. Тот, кто готов потратить двое суток на дорогу, обязательно должен сходить на Курортную. Очень красивая и интересная гора, а в сезон там полным-полно брусники и голубики.

Вид с горы Высота 1391. Фото: предоставлено Артемом Родиным

Следующий блок: Макарова, Изюбриная и Высота 1361 – это горы, которые еще больше познакомят с географией Приморья. Это самостоятельные хребтики, ответвления от главной оси, от главного водораздела. Гора Макарова – это высшая точка одноименного хребта, Изюбриная – высшая точка хребта Белка и хребта Луговой, они сходятся в этой точке. В эту зиму эта локация – хит. По количеству и эстетике снега она оставила гору Голец далеко позади. Что касается Высоты 1361 – на картах эта гора нигде не обозначена, найти ее было для нас самих удивлением. Она расположена напротив Снежной, в районе истоков реки Правой Маргаритовки, очень доступная, но находится на территории национального парка «Зов тигра», поэтому требуется разрешение.

И еще три горы посвящены траверсам – Горелая сопка, горы Поворотная и Острая. Горелая – это край траверса Горелая сопка – Сестра; Поворотная и Острая – это середины траверса. Поворотная и Острая – горы не особо популярные, находятся посередине очень непростых траверсов, туда уже новичок не идет. Но по отдельности на эти вершины можно подняться.

– Если рассматривать все эти вершины с точки зрения подготовленности туристов, то для кого подходят? Можно ли идти новичкам?

– При хороши погодных условиях подъемы на приморские вершины практически как прогулка по парку. Так что с нашей программой может справиться и новичок. Но в любом случае нужно учитывать погодные условия и свою физическую форму.

Я уже говорил, что многое зависит от подъездных путей. Если на горы Туманную и Лысую «Приморского Барса» можно близко подъехать, то в «Лунном Медведе» близко подъехать почти нигде не удавалось до последнего момента. Но пока мы эту программу делали в течение двух последних лет, уже пробили дорогу на гору Синюю, и в сухое время года туда машины проезжают. Нас это сначала немного расстроило, но потом мы решили, что пусть это будет одна из тех гор, на которую заходить просто.

Поэтому условия решают все. На любую условно сложную гору можно подняться при благоприятных условиях, при должной подготовке и с хорошим проводником. Главное, не забудьте свой хороший настрой.

Вымпел «Лунного Медведя» со списком нужных гор. Фото: предоставлено Артемом Родиным

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