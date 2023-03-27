Спортсмены боролись за победу на льду «Фетисов Арены». Фото: ХК «Адмирал»

«Адмирал» сразился с «Ак Барсом» 26 марта во Владивостоке. Приморские спортсмены уступили в решающем шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Именно поэтому «моряки» завершили свой исторический сезон, а соперник из Казани продолжит борьбу за Кубок Гагарина. О результатах игры отчитались в пресс-службе «Адмирала». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Казанцы атаковали приморцев. Фото: ХК «Адмирал»

Открыли счет казанцы уже на третьей минуте матча. Сафонов Илья «распечатал» ворота хозяев – 0:1. Удвоил преимущество Никита Дыняк, пустивший шайбу мимо голкипера «моряков» Никиты Серебрякова – 0:2.

Приморские спортсмены старались дать отпор казанцам во втором периоде, однако их планам вновь помешал Никиты Дыняк. Он оформил дубль на 23-минуте – 0:3. Хозяева не могли подарить сопернику «сухарь», поэтому воспользовались численным преимуществом во время удаления Станислава Галиева. Филигранным ударом отличился Николай Чебыкин – 1:3.

Хоккеисты «Адмирала» активно атаковали казанцев в третьем периоде, чтобы исправить цифры на табло. Команда даже снимала вратаря на последних минутах матча, однако итоговый счет – 1:3.

Решающий матч прошел 26 марта. Фото: ХК «Адмирал»

Общий счет в серии игр 4:2 в пользу Казани. Именно поэтому «Ак Барс» продолжит борьбу, а «Адмирал» завершил свой сезон.

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