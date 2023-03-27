Спортсмены боролись за победу на льду «Фетисов Арены».
Фото: ХК «Адмирал»
«Адмирал» сразился с «Ак Барсом» 26 марта во Владивостоке. Приморские спортсмены уступили в решающем шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Именно поэтому «моряки» завершили свой исторический сезон, а соперник из Казани продолжит борьбу за Кубок Гагарина. О результатах игры отчитались в пресс-службе «Адмирала». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Казанцы атаковали приморцев.
Фото: ХК «Адмирал»
Открыли счет казанцы уже на третьей минуте матча. Сафонов Илья «распечатал» ворота хозяев – 0:1. Удвоил преимущество Никита Дыняк, пустивший шайбу мимо голкипера «моряков» Никиты Серебрякова – 0:2.
Приморские спортсмены старались дать отпор казанцам во втором периоде, однако их планам вновь помешал Никиты Дыняк. Он оформил дубль на 23-минуте – 0:3. Хозяева не могли подарить сопернику «сухарь», поэтому воспользовались численным преимуществом во время удаления Станислава Галиева. Филигранным ударом отличился Николай Чебыкин – 1:3.
Хоккеисты «Адмирала» активно атаковали казанцев в третьем периоде, чтобы исправить цифры на табло. Команда даже снимала вратаря на последних минутах матча, однако итоговый счет – 1:3.
Решающий матч прошел 26 марта.
Фото: ХК «Адмирал»
Общий счет в серии игр 4:2 в пользу Казани. Именно поэтому «Ак Барс» продолжит борьбу, а «Адмирал» завершил свой сезон.
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