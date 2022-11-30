Оплатить парковку во Владивостоке теперь смогут и владельцы iPhone

Паркомат на Семеновской. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Злободневная тема платных парковочных зон во Владивостоке никак не оставляет местных автомобилистов. В первый день запуска система дала сбой, вторая попытка завести механизм увенчалась успехом, но не в полной мере. И самое главное – возможность оплачивать парковку через телефон до сегодняшнего дня была только у владельцев гаджетов на операционной системе Android. Со среды, 30 ноября, произвести оплату теперь смогут и владельцы iPhone. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Как сообщили в ведомстве, пользователи продукции Apple могут воспользоваться мобильным сервисом «Парковки Владивостока» и другими цифровыми сервисами, разработанными для приморцев. Если до этого магазин приложений App Store не пропускал программу из-за длительной проверки, то сегодня стало известно, что обновленное приложение размещено на площадке магазина AppStore. С помощью приложения можно в том числе быстро и удобно оплатить парковку в платных зонах во Владивостоке.

– Раздел «Парковки Владивостока» содержит всю необходимую информацию: территории на карте города, стоимость, резидентные разрешения, льготные разрешения, способы оплаты, что такое паркомат и так далее. Пользователям, скачавшим приложение ранее, нужно обновить его в магазине. Также обновить приложение рекомендуется и всем пользователям ОС Android, – уточнили в «Цифровом Приморье».

Приморцам еще раз напомнили, что скачать приложение «Цифровое Приморье» можно бесплатно в Google Play и App Store.

Как ранее сообщала «Комсомолка», первые девять зон платного парковочного пространства заработали во Владивостоке с 25 ноября. Это две парковки закрытого типа – по Светланской, 22 и Уткинской, 15 – и семь участков на улично-дорожной сети: на улицах Батарейная, Корабельная набережная, Набережная, Петра Великого, Калинина и Гоголя. Парковочные зоны обозначены соответствующей разметкой и знаками.

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