Команда взяла курс на новое дело. Фото: принтскрин видео.

Популярный канал «Барракуда» впервые за семь месяцев опубликовал новый видеоролик с участием Виталия Наливкина – карикатурного председателя исполкома из Уссурийска. Пока фанаты долго ждали возвращения любимого персонажа, команда взяла курс на новое дело – помощь бойцам СВО. Теперь блогеры занимаются производством защиты для солдат. Стоит ли ожидать полноценного камбэка зрителям канала – расскажем в материале «КП – Владивосток».

Под ремикс трека из популярного сериала «Очень странные дела» нарядный главный герой с топором в руке эффектно идет по заброшенному зданию. Смена кадра – перед чиновником накладная защита от пуль, по которой он с размаху бьет инструментом.

– Ну что, дорогие сограждане?! Пора сделать что-то действительно полезное, – говорит он.

После загадочных сцен, где человек с автоматом позирует на камеру, все становится ясно – команда пробует новое направление. Теперь блогеры изготавливают экипировку для военных: противоосколочные пластины для рук и ног.

– Наши ребята делают их [пластины] каждый день. Они режут полимер, шьют на машинках и постоянно проверяют на прочность готовые изделия.

По словам Андрея Неретина (он же Виталий Наливкин), на новое производство были направлены все ресурсы канала. Правда, остались ли при этом довольны фанаты внезапным камбэком?

Режиссер скетч-шоу про уссурийского исполкома Андрей Клочков рассказал «КП – Владивосток», что «Барракуда» действительно погрузилась с головой в новый вид деятельности. Видео, где «Виталий Наливкин кует Победу», стало частью промоушена для нового канала про оборудование для военных.

Что касается возрождения старых скетчей с сатирой, юмором и трешем – ожидать продолжения пока не стоит.

– О полном закрытии шоу нельзя сказать, но во всяком случае подписчики могут не рассчитывать на новые видео в ближайшем будущем. Пока мы заняты другим, – отмечает Клочков. – Когда началась мобилизация, мы были вынуждены задуматься насчет безопасности людей в случае их призыва. Много наших знакомых уже находится в зоне боевых действий, поэтому мы решили показать, что наша команда умеет не только снимать видеоролики.

К слову, августовский камбэк не сильно всколыхнул публику – на 6 апреля последний ролик про «чиновника» собрал 1,1 миллиона просмотров. У предыдущих записей – в два-шесть раз больше. Можно предположить, что упавшая популярность канала связана с долго тянущимся уголовным делом 2021 года, когда в офис к блогерам нагрянули силовики.

Обыски прошли 4 ноября – тогда у блогеров изъяли карты памяти, компьютеры и телефоны. В полиции назвали причину заведения дела – использование пиротехники во время съемок, когда Наливкин выстрелил из гранатомета в автобусную остановку. Как объяснил тогда Клочков, во время съемок никаких претензий со стороны МЧС и Росгвардии не было. По его же словам, дело до сих пор не закрыто.

Авторы и актеры и раньше попадали под внимание полиции. В 2020 году Андрей Неретин был арестован на пять суток, якобы за нецензурную брань. Хотя в ведомстве не прокомментировали задержание, оно совпало аккурат с тем днем, когда в сеть вышел ролик с вымышленным подполковником МВД коррупционером. Неретин и ранее попадал под санкции МВД, а его коллега Лариса Кривоносова, исполнившая роль представителя МВД Уссурийска Марины Вульф, также попала под статью за пародию на генерал-майора полиции Ирину Волк и теперь отбывает наказание.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.