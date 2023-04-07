Болезнь дельфиненка заметили за четыре дня до смерти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском океанариуме вновь умер мормлек, несмотря на смену руководства и неоднократные ревизии правоохранительных органов. Скончался 8-месячный дельфиненок, рожденный в неволе летом 2022 года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как редакции рассказали источники, близкие к ситуации, афалина заболела примерно 31 марта – 1 апреля.

– У дельфина нашли пятнышки (вероятно, грибковые поражения) – первый сигнал ослабленного иммунитета. А закончилось все пневмонией. Это может быть результат уже какой-то иной болезни.

Трагичную новость подтвердили в Приморском океанариуме. В организации сообщили, что скорбят об утрате. Размножение мормлеков, стоит отметить, слабо изучено. Существуют точки, которые необходимо пройти до 1 года жизни – далеко не все малыши их проходят. Экспертиза проводится, официально причина смерти не установлена.

Как писала «КП», двое детенышей афалины родились летом 2022 года – во время разгорающегося скандала, связанного с условиями, в которых держат животных. Противоречивая история закончилась сменой директора учреждения. Напомним, последним в океанариуме умер дельфин Сэм. Смерть назвали естесственной.

ОБНОВЛЕНИЕ 10:47.

В Амурской природоохранной прокуратуре сообщили, что ведомство проведет проверку по факту сообщений в СМИ.

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