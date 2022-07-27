В закулисьях скандала вокруг океанариума выяснилась радостная новость

Маленьким дельфинятам всего месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вокруг Приморского океанариума кипят страсти из-за обвинений о плохом уходе и содержании мормлеков. Подробности вы можете прочитать в материале «Комсомольской правды – Владивосток». По мнению местных сотрудников, животные чувствуют себя хорошо. Более того, одной из причин закрытия дельфинария – рождение нового потомства.

Ранее мы писали о том, что дельфинарий приостановил свою работу из-за моржа Миши, который затосковал по представительницам прекрасного пола. Но есть еще одна причина. У дельфинов-афалин родились два малыша. Они появились на свет месяц назад, но уже похожи на взрослых.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» побывал в океанариуме, пообщался с его персоналом, а также убедился в том, что мормлеки чувствуют себя прекрасно.

Дельфины и другие животные содержатся в хороших условиях. По мнению сотрудников, если бы здесь царила антисанитария, млекопитающие попросту не стали бы размножаться.

– Калина чувствует себя прекрасно и скоро отметит год. Она – уникальное животное, рожденное в неживой природе. Дельфины также ощущают себя хорошо. Единственный носитель бактерий – это Вася, – рассказали редакции.

Кстати, белуха Калина скоро отметит год со дня своего рождения.

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