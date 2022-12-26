Междугородние автобусы попали в ледяную западню в одном из поселков Приморья

Ситуация находится под контролем руководства ГАИ Чугуевского района. Фото: @vostok_media_bot

Последствия снегопада, который обрушился на Приморье 21 декабря, все еще дают о себе знать. Несмотря на то, что людей просили не покидать пределы населенных пунктов, предприятие-перевозчик ООО «Вираж» решило возобновить пассажирские перевозки. Автобус №4304 «Хабаровск-Дальнегорск» с 24 пассажирами попал в огромную пробку на заснеженной дороге. На данный момент ситуация находится под контролем руководства ГИБДД Чугуевского района, организовали реверсивное движение.

«Комсомолке» удалось связаться с пассажиркой еще одного рейса, попавшего в ледяную ловушку. Речь идет о маршруте №503 «Владивосток-Дальнегорск». По словам Анастасии К., всех пассажиров из хабаровского автобуса (известно, что их 24) пересадили к ним.

– Мы уже с 22 числа с Владивостока едем, никак доехать не можем, сутки в автобусе, три ночи в Арсеньеве ночевали, выехали оттуда в 10:30. К Шумному подъехали в 15:00, детей с нами не было, а вот у «соседей» малыши совсем. И как им с ними тут ночевать? Страшно, это кошмар, конечно. Тут вроде бы один магазин, вода с собой, кажется, у всех есть.

Администрацию района уведомили о необходимости оказания помощи пассажирам автобуса. Автомобилисты, которые также стоят в очереди, судя по видео, которые они публикуют в соцсетях, не унывают и стараются сохранить позитивный настрой. Самые находчивые включили музыку на всю улицу, выходят из машин и общаются, гуляют вдоль машин.

Напомним, что в крае продолжаются работы по устранению последствий снежного циклона. По указанию главы УМВД Приморья Александра Табакаева в Кавалеровский, Ольгинский и Дальнегорский округа направлены находящиеся на балансе полиции транспортные средства повышенной проходимости.

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