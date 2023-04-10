Наша Толстушка: самка дальневосточного леопарда в Приморье получила имя в честь еженедельника «Комсомолки»

Толстушка – мама двоих котят. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Самка Leo195F теперь на сохранении «Комсомольской правды». Организация стала опекуном одного из 125 краснокнижных дальневосточных леопардов, получив соответствующий сертификат по программе «Хранителей» от национального парка «Земля леопарда». Это уже второй редкий пятнистый, о котором заботится издательский дом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Leo 195F – представительница одних из самых редких на планете крупных кошек – особь в самом расцвете сил. Грациозная самка отметилась в самой крупной сети фотоловушек России во все времена года, продемонстрировав своеобразную «публичность»: скрытный образ жизни для этой особи не характерен. Часто на снимках Leo 195F принюхивается к чему-то на земле, выслеживая добычу либо изучая свой охотничий участок. Есть у «пятнистой» дамы и несколько «селфи», когда хищница подходит вплотную к автоматической камере, – рассказал Иван Раков, начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда».

Сейчас Толстушке около пяти лет. Она впервые стала мамой в прошлом году: родила двух здоровых котят. Стоит отметить, самый любознательный из двойни был признан «Землей леопарда» самым милым котенком 2022 года!

Самый милый котенок ушедшего года – детеныш Толстушки. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Документ подписан спецпредставителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым. Имя, разумеется, выбрано неслучайно. Пятнистую назвали в честь еженедельника «Комсомольской правды», более известную читателям как «Толстушка».

Первой пятнистой, которую издательский дом взял под опеку, была хищница Сочи. Леопардесса – многодетная мама. Уже в 2015 году ученые отметили, что она принесла рекордное количество котят – 16 малышей, хотя позже ее активность снизилась. Отметим, в последнее время на снимках она появляется без леопардят.

Почему Сочи? Имя нужно было выбрать в далеком 2014–м. Во всю шумела подготовка в международной олимпиаде, а вот пол животного, которое стало в итоге нашим подопечным, нельзя было узнать сразу. Остановились на нейтральном имени – Сочи.

Официально программа называется «Хранитель леопарда». Это титул, который присваивается человеку или организации за вклад в дело сохранения природы Дальнего Востока и редких краснокнижных животных. Хранитель берет под символическую опеку дальневосточного леопарда и выбирает ему имя. Опекуны периодически помогают национальному парку материально, многие из них приезжают, чтобы проверить, как дела у «крестника». Среди них звезды и чиновники: полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, актер Стивен Сигал, зоолог Николай Дроздов. Певец Дима Билан, например, приезжал в Приморье в сентябре 2023 года – и проинспектировал, как поживает его крестник, леопард Виктор. Артист даже прибыл в центр ФГБУ «Земля леопарда» в Хасанском районе.

К СЛОВУ

5 апреля национальному парку исполнилось 11 лет. В этот день, по традиции, специалисты заповедной территории озвучивают новое число обитающих в Приморском крае редчайших в мире крупных кошек, занесенных в Красную книгу. С 35 особей число выросло до 125!

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