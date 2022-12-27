Приморцы повстречали леопарда в заснеженном лесу

Пятнистый хищник впечатлил людей. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Жители Приморского края посреди белого дня повстречали леопарда, когда ехали в сторону поселка Славянка. Хищник лениво передвигался по сугробам, пока его снимали из автомобиля. На операторов особо не обращал внимания, один из мужчин даже хотел посигналить зверю, но товарищ его отговорил. И правильно сделал, ведь пятнистая кошка могла среагировать максимально непредсказуемо.

Повстречать леопарда – редкость, в частности потому, что эти животные привыкли перемещаться по склонам и холмам и не любят ходить по снегу, в отличие от тигров, которым куда привычнее «плоская» земля. В начале этого года корреспондент «Комсомолки» установил вместе с учеными фотоловушки в Надеждинском районе, пришлось высоко подниматься, чтобы в дальнейшем фотоохота прошла успешно.

Благодаря своему опыту в работе с дикими животными, сотрудники «Земли леопарда» установили в заповеднике камеру прямиком на звериной тропе, в объектив удалось поймать восемь видов зверей.

Стоит отметить, что фотоловушки – основной инструмент в деле изучения обитателей «Земли леопарда». Снимки редких пятнистых кошек специалисты отдела науки получают благодаря крупнейшей в России сети фотомониторинга. За жизнью животных следят около 450 автоматических камер, установленных здесь при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды». Техника реагирует на движение и срабатывают во время прохода зверя перед объективом.

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