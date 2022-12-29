Специалисты Дирекции общественных пространств рассказали, как поменялась архитектура Владивостока в 2022 году

В гостях у радио «КП» во Владивостоке выступили Артур Шибаров и Лилия Гиззятова. Фото: Игорь НОВИКОВ

Без сомнений, Владивосток можно назвать красивым городом, в этом году он стал еще краше, здесь появились новые парки и скверы, преобразились набережные. Все это – результат работы Дирекции общественных пространств. Об итогах благоустройства приморской столицы в 2022 году и о планах на 2023-й в эфире радио «Комсомольская правда» на частоте 90.4 FM рассказали и.о. руководителя Дирекции общественных пространств Артур Шибаров и заместитель руководителя Лилия Гиззятова

– Сколько появилось новых парков и скверов во Владивостоке?

Лилия Гиззятова

– Около 30-35, мы делим работу на три группы: сопки, набережные и локальные скверы. Завершили сопки Бурачка и Карбышева, из набережных – Татарку, Вторую Речку и Спортивную гавань, которая теперь украшена двумя амфитеатрами, а променад стал огромным. Это тот участок, где ДГК ремонтировала теплосети, а мы пошли следом за ними.

В этом году специалисты обновили сопку Бурачка. Фото: Администрация Владивостока

Артур Шибаров

– В этом году по различным программам (федеральным, региональным, местным) благоустроили 15 общественных пространств и реализовали 4 проекта ТОСов. Обновили лестницу на центральной площади, около храма, она сейчас большая, парадная, в единой стилистике с церковью.

Лестница возле храма на центральной площади. Фото: Администрация Владивостока

В 2022 году на набережной на Татарской прошел второй этап благоустройства. Фото: Администрация Владивостока

– Все уже с нетерпением ждут, когда Спортивная набережная преобразится.

Артур Шибаров

– Мы готовы открыть небольшой инсайд. Помните тепловую камеру, где сидели тигрята? Она очень сильно выступала над уровнем самой поверхности набережной, но сейчас ее нет, вместе с коллегами мы смогли ее спрятать. То есть сейчас у нас будет ровное, широкое пространство.

Опоры освещения мы убрали от береговой линии ближе к городу – хочется сделать Владивосток открытым к морю.

Сейчас монтируем архитектурные формы, заканчиваем работу с перилами.

На набережной Спортивной гавани опоры освещения убрали от береговой линии. Фото: Администрация Владивостока

– А дальше есть планы? Например, продолжать работу в сторону фонтанов?

Лилия Гиззятова

– Весь участок набережной протяженностью в 10 километров входит в мастер-план города как первостепенная задача: хотим сделать морской фасад, единый променад, поскольку это самое популярное у жителей и туристов место. Сейчас сделали маленький кусочек, так как надо было привести его в порядок после сетевиков. В следующем году у «Олимпийца» начнем строить детскую площадку. Дальше в планах – пойти в сторону Кунгасного и все соединить.

– Какие работы в этом году прошли на пляже Ахлестышева? Какие планируются улучшения?

Артур Шибаров

– Каких-то глобальных изменений на этой территории за этот год не произошло. Единственное, мы полностью упорядочили парковку, нанесли разметку как на ней самой, так и на велодорожке. На территории стоит охрана, которая регулирует количество машин, чтобы всем было комфортно. Активировали бизнес: сейчас там есть два фуд-трака и два павильона проката.

Лилия Гиззятова

– По концепции у нас распределены места под коммерцию, под активность для зоны курорта, например, чтобы человек приехал весь на день и полноценно отдыхал. Визит на остров – это же не пятиминутная прогулка, вы едете туда с едой, водой, детьми.

На пляже Ахлестышева упорядочили парковку. Фото: Милана СОКОЛ

– А на Санаторной, в парке Сергея Лазо успели сделать все, что запланировано на этот сезон?

Артур Шибаров

– Да, успели, и в декабре у нас появились дополнительные средства, поэтому мы расширим площадь на 2000 квадратных метров. Половина парка в новых покрытиях, уже смонтировано освещение, можно в любое время приезжать гулять. Объект сложный с точки зрения логистики, так как он отрезан от города Транссибирской магистралью. Мы проделали большую работу, чтобы организовать временный переезд через ж/д пути.

В парке Сергея Лазо решили расширить площадь на 2000 квадратных метров. Фото: Администрация Владивостока

– Какие новые локации кардинально поменяли свой облик в этом году? Например, все ждали изменений в сквере с китенком. Расскажите, какие там были трудности?

Артур Шибаров

– Прежде чем зайти на территорию, мы предложили жителям три варианта: сохранить китенка, но провести реконструкцию, убрать его или инкрустировать его изображение в покрытие. Мы хотели его сохранить,но он стоял на цельнолитой бетонной подушке, поэтому его демонтаж без разрушения китенка был невозможен.

Лилия Гиззятова

– Проголосовала 21 тысяча человек, большинство согласились на инкрустацию. Те, кто хотели вернуть кита, остались недовольны, в первую же ночь испортили стенд, написали «Где кит?!».

Большинство жителей проголосовали за то, чтобы убрать статую китенка. Фото: Администрация Владивостока

– Расскажите подробнее о встречах с жителями Владивостока.

Артур Шибаров

– В этом году мы достаточно активно поработали с владивостокцами. Есть территории, которые победили в рейтинговом голосовании и получили федеральное финансирование. Сейчас мы обсуждаем их наполнение. Это три площадки: озеро в районе Сафонова, Орлиная сопка и парк в микрорайоне Снеговая падь.

Лилия Гиззятова

– В планах у нас еще две территории: Лермонтова, 81, хотим обновить по программе «1000 дворов» и маленький скверик на Ильичева, 3.

У нас были разные обсуждения. Снеговая падь стала самой сложной из-за конфликта по проезду. Еще один трудный объект – озеро на Сафонова, бывший карьер.

– А есть архитектурный план, или пока лишь собираете мнения?

Лилия Гиззятова

– Орлинку мы точно после Нового года еще раз обсудим, потому что сложный объект, у него много собственников, это центр города, надо правильно сформировать образ. На первую встречу пришли местные жители, стейкхолдеры территории (лица, причастные к проекту. – Прим. ред.), студенты, которые рассказывали, какие обзорные площадки делать.

По Снеговой нам сказали, что людям сложно подниматься на сопку, так как там одна лестница и рисковый подъем. Уже сделали отчеты и отправили архитекторам на доработки, потом уже опубликуем на сайте.

– К Новому году Дирекция общественных пространств готовит какие-то интересные подарки в скверах и парках?

Артур Шибаров

– В этом году мы не планируем каких-либо украшений и мероприятий в парках, все будет на центральной площади.

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