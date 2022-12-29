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29 декабря 2022 3:30

Специалисты Дирекции общественных пространств рассказали, как поменялась архитектура Владивостока в 2022 году

Итогами этого года и планами на следующий эксперты поделились в эфире радио «Комсомольская правда»
Анастасия КЛЕЩИК
В гостях у радио «КП» во Владивостоке выступили Артур Шибаров и Лилия Гиззятова.

В гостях у радио «КП» во Владивостоке выступили Артур Шибаров и Лилия Гиззятова.

Фото: Игорь НОВИКОВ

Без сомнений, Владивосток можно назвать красивым городом, в этом году он стал еще краше, здесь появились новые парки и скверы, преобразились набережные. Все это – результат работы Дирекции общественных пространств. Об итогах благоустройства приморской столицы в 2022 году и о планах на 2023-й в эфире радио «Комсомольская правда» на частоте 90.4 FM рассказали и.о. руководителя Дирекции общественных пространств Артур Шибаров и заместитель руководителя Лилия Гиззятова

– Сколько появилось новых парков и скверов во Владивостоке?

Лилия Гиззятова

– Около 30-35, мы делим работу на три группы: сопки, набережные и локальные скверы. Завершили сопки Бурачка и Карбышева, из набережных – Татарку, Вторую Речку и Спортивную гавань, которая теперь украшена двумя амфитеатрами, а променад стал огромным. Это тот участок, где ДГК ремонтировала теплосети, а мы пошли следом за ними.

В этом году специалисты обновили сопку Бурачка.

В этом году специалисты обновили сопку Бурачка.

Фото: Администрация Владивостока

Артур Шибаров

– В этом году по различным программам (федеральным, региональным, местным) благоустроили 15 общественных пространств и реализовали 4 проекта ТОСов. Обновили лестницу на центральной площади, около храма, она сейчас большая, парадная, в единой стилистике с церковью.

Лестница возле храма на центральной площади.

Лестница возле храма на центральной площади.

Фото: Администрация Владивостока

В 2022 году на набережной на Татарской прошел второй этап благоустройства.

В 2022 году на набережной на Татарской прошел второй этап благоустройства.

Фото: Администрация Владивостока

– Все уже с нетерпением ждут, когда Спортивная набережная преобразится.

Артур Шибаров

– Мы готовы открыть небольшой инсайд. Помните тепловую камеру, где сидели тигрята? Она очень сильно выступала над уровнем самой поверхности набережной, но сейчас ее нет, вместе с коллегами мы смогли ее спрятать. То есть сейчас у нас будет ровное, широкое пространство.

Опоры освещения мы убрали от береговой линии ближе к городу – хочется сделать Владивосток открытым к морю.

Сейчас монтируем архитектурные формы, заканчиваем работу с перилами.

На набережной Спортивной гавани опоры освещения убрали от береговой линии.

На набережной Спортивной гавани опоры освещения убрали от береговой линии.

Фото: Администрация Владивостока

– А дальше есть планы? Например, продолжать работу в сторону фонтанов?

Лилия Гиззятова

Весь участок набережной протяженностью в 10 километров входит в мастер-план города как первостепенная задача: хотим сделать морской фасад, единый променад, поскольку это самое популярное у жителей и туристов место. Сейчас сделали маленький кусочек, так как надо было привести его в порядок после сетевиков. В следующем году у «Олимпийца» начнем строить детскую площадку. Дальше в планах – пойти в сторону Кунгасного и все соединить.

– Какие работы в этом году прошли на пляже Ахлестышева? Какие планируются улучшения?

Артур Шибаров

– Каких-то глобальных изменений на этой территории за этот год не произошло. Единственное, мы полностью упорядочили парковку, нанесли разметку как на ней самой, так и на велодорожке. На территории стоит охрана, которая регулирует количество машин, чтобы всем было комфортно. Активировали бизнес: сейчас там есть два фуд-трака и два павильона проката.

Лилия Гиззятова

– По концепции у нас распределены места под коммерцию, под активность для зоны курорта, например, чтобы человек приехал весь на день и полноценно отдыхал. Визит на остров – это же не пятиминутная прогулка, вы едете туда с едой, водой, детьми.

На пляже Ахлестышева упорядочили парковку.

На пляже Ахлестышева упорядочили парковку.

Фото: Милана СОКОЛ

– А на Санаторной, в парке Сергея Лазо успели сделать все, что запланировано на этот сезон?

Артур Шибаров

Да, успели, и в декабре у нас появились дополнительные средства, поэтому мы расширим площадь на 2000 квадратных метров. Половина парка в новых покрытиях, уже смонтировано освещение, можно в любое время приезжать гулять. Объект сложный с точки зрения логистики, так как он отрезан от города Транссибирской магистралью. Мы проделали большую работу, чтобы организовать временный переезд через ж/д пути.

В парке Сергея Лазо решили расширить площадь на 2000 квадратных метров.

В парке Сергея Лазо решили расширить площадь на 2000 квадратных метров.

Фото: Администрация Владивостока

– Какие новые локации кардинально поменяли свой облик в этом году? Например, все ждали изменений в сквере с китенком. Расскажите, какие там были трудности?

Артур Шибаров

Прежде чем зайти на территорию, мы предложили жителям три варианта: сохранить китенка, но провести реконструкцию, убрать его или инкрустировать его изображение в покрытие. Мы хотели его сохранить,но он стоял на цельнолитой бетонной подушке, поэтому его демонтаж без разрушения китенка был невозможен.

Лилия Гиззятова

Проголосовала 21 тысяча человек, большинство согласились на инкрустацию. Те, кто хотели вернуть кита, остались недовольны, в первую же ночь испортили стенд, написали «Где кит?!».

Большинство жителей проголосовали за то, чтобы убрать статую китенка.

Большинство жителей проголосовали за то, чтобы убрать статую китенка.

Фото: Администрация Владивостока

– Расскажите подробнее о встречах с жителями Владивостока.

Артур Шибаров

В этом году мы достаточно активно поработали с владивостокцами. Есть территории, которые победили в рейтинговом голосовании и получили федеральное финансирование. Сейчас мы обсуждаем их наполнение. Это три площадки: озеро в районе Сафонова, Орлиная сопка и парк в микрорайоне Снеговая падь.

Лилия Гиззятова

– В планах у нас еще две территории: Лермонтова, 81, хотим обновить по программе «1000 дворов» и маленький скверик на Ильичева, 3.

У нас были разные обсуждения. Снеговая падь стала самой сложной из-за конфликта по проезду. Еще один трудный объект – озеро на Сафонова, бывший карьер.

– А есть архитектурный план, или пока лишь собираете мнения?

Лилия Гиззятова

– Орлинку мы точно после Нового года еще раз обсудим, потому что сложный объект, у него много собственников, это центр города, надо правильно сформировать образ. На первую встречу пришли местные жители, стейкхолдеры территории (лица, причастные к проекту. – Прим. ред.), студенты, которые рассказывали, какие обзорные площадки делать.

По Снеговой нам сказали, что людям сложно подниматься на сопку, так как там одна лестница и рисковый подъем. Уже сделали отчеты и отправили архитекторам на доработки, потом уже опубликуем на сайте.

– К Новому году Дирекция общественных пространств готовит какие-то интересные подарки в скверах и парках?

Артур Шибаров

В этом году мы не планируем каких-либо украшений и мероприятий в парках, все будет на центральной площади.

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