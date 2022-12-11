Монтаж каркаса начали 9 декабря. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Во Владивостоке начали установку главной красавицы Нового года – ели на центральной площади. Праздничный символ монтируют с 9 декабря, по традиции, это занимает около двух недель. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе мэрии, и елка, и городок с горкой и катком появятся в центре до 25 числа. А вот сцены, скорее всего, не будет.

Елку возведут примерно за две недели. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

На площади Владивостока устанавливают прошлогоднюю ель. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

В прошлом году, заметим, к этой дате пространство вовсю радовало жителей и гостей Владивостока. Тогда монтаж начался 29 ноября, а к 11-му числу оставалось повесить чуть меньше половины шаров. Кстати, посмотреть, как это было в 2021-м, можно в нашем прошлогоднем материале – мы полетали на дроне над площадью.

Рабочие украшают верхушку елки 12 декабря 2021 года. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

И все же сегодня каркас главной елки растет словно на дрожжах. Еще можно заметить, на площадь завезен песок – как и в прошлом году, он нужен для формирования очертаний городка, такого же, как и в прошлом году.

На площадь завезли песок для формирования городка. Фото: Руслан НОВИКОВ

Следует отметить, ель – не новая, ее купили во время мэрства Виталия Веркеенко и уже ставили в предыдущие годы. Значит, ее высота составит 28 метров. Посмотрим чуть позже, сможет ли бороться дальневосточная столица за почетное место в рейтинге самых высоких елок России или хотя бы ДФО.

Еще десять елок появятся в разных районах города, «КП» уже писала об этом.

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