Пеплов Пепловик Иванович. 11.04.23. Фото: Дмитрий Мельников / Telegram-канал @s_volcanology

«Знакомьтесь! Пеплов Пепловик Иванович!» Жители поселка Ключи Камчатского края развлекаются после мощного извержения вулкана Шивелуч, которое произошло в ночь с 10 на 11 апреля. Среди забав – лепка снеговиков с примесью пепла и создание пепловых ангелов. Кадрами досуга в заваленном серыми осадками населенном пункте делятся и местные жители, и даже вулканологи. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Не все же работать, нужно иногда и отдыхать, смеяться. Даже если поселок, где ты работаешь, завалило полностью пеплом, а его толщина превышает 8,5 сантиметра. Специалист Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников в своем Telegram-канале @s_volcanology поделился забавным видео про Пепловика Ивановича. Подписчики развлечение одобрили!

Еще одно развлечение – создание пепловых (как снежных, только пепловых) ангелов. Сотрудники научного учреждения закинули в свою группу @IViS_DVO_RAN небольшой ролик, а там – вулканолог, полностью экипированный в защитный костюм, валяется на грязно-сером снегу и с огромным трудом двигает руками и ногами.

– Снег видно? – звучит за кадром.

– Видно! – отвечает оператор, и сразу звучит дружный смех.

– Тяжело. Он такой тяжелый, пепел…

– Давай-давай! Греби!

Новый ролик пришелся людям по душе.

К слову, пепловый шлейф от извержения Шивелуча может дойти и до столицы полуострова – Петропавловска-Камчатского.

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