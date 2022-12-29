Приморский кинолог рассказал, как успокоить собаку во время фейерверков в Новогоднюю ночь

Шум салютов – это сильный раздражитель для четвероногих друзей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совсем скоро Новый год: люди соберутся за большим столом с семьей и друзьями, будут открывать подарки, а после отправятся встречать 2023 год фейерверками и салютами. Однако для хозяев домашних питомцев праздник нередко оборачивается трагедией. Одни собаки ночью срываются с поводка и убегают, у других – начинаются проблемы со здоровьем от сильного страха и шока. Приморский кинолог Евгений Чижов рассказал журналисту «Комсомолки», как же успокоить и обезопасить четвероногих друзей.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРАЗДНИКА

Утром 1 января многие города завешаны объявлениями о пропаже домашних любимцев, и Владивосток – не исключение. Настоящую «выставку» фотографий собак разных пород можно найти и в социальных сетях. Четвероногие друзья убегают от хозяина под грохот салютов, попадают под колеса машин или же просто не могут найти обратную дорогу до дома.

– Как чаще всего реагируют псы на шум фейерверков?

– Взрывы – это очень сильный раздражитель. Во время них некоторые собачки пугаются: они перестают видеть и слышать что-либо и начинают убегать. Это самая распространенная проблема. Если говорить о рекомендациях каких-либо, то ни в коем случае не рекомендуется во время праздников собаку отпускать с поводка. Это первое и основное правило, – прокомментировал Евгений Чижов.

Эксперт добавил, что реакция животных вполне объяснима. Многие люди также ведут себя во время сильного стресса. Они бегут «сломя голову», не в состоянии адекватно оценить обстановку.

– Что делать, если питомец сорвался с поводка?

– Следует остаться возле подъезда одному из членов семьи, потому что собака все-таки может вернуться по запаху или памяти. Владельцам частных домов лучше находиться около ворот.

– Реально ли самому найти домашнее животное?

– Когда собака в фазе страха, то она бежит, лишь бы куда-то бежать. Все зависит от воспитания. Одни, когда что-то «бабахнуло» присаживаются и смотрят на хозяина. Другие, легковозбудимые, – будут мчаться вдаль, пока их не «отпустит». Предугадать, куда направляется любимец – тяжело, намного легче подсчитать, как долго он будет бежать. Это зависит от темперамента. Есть холерики, флегматики, смешанные и так далее.

Охотничьих и служебных собак специально подготавливают к выстрелу. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

ДРЕССИРОВКА

– Как самостоятельно подготовить питомца к шуму?

–У собак есть психотипы и породные особенности. Хозяин должен прочитать много хорошей литературы и знать определенные упражнения. Но всегда лучше довериться специалисту, который как раз поможет человеку воспитать четвероного друга. Я всегда сравниваю с людьми. В принципе, можно и ребенка в школу или детский сад не водить, а заниматься домашним обучением. Не думаю, что получится добиться хорошего результата, если ты не занимаешься этим профессионально.

– Приходили ли к вам с запросом только отучить собаку пугаться взрывов?

– Люди, приходят с таким запросом и думают, что их собака все знает и умеет. Однако на деле это не так. Приведу классический пример: пес немного тянет поводок и больше нет никаких проблем. А во время занятий выясняется, что собака кидается на других, ходит в туалет на пеленку и комплекс «сидеть – лежать» знает тоже относительно. Хозяевам кажется, что это нормально. Обычно на первом занятии я опрашиваю не про базу, а про сложности как раз– таки. Если собака боится шумов – это проблема социализации. Она может и других людей пугаться или собак.

– Сколько занятий может потребоваться?

– Я даю базу «управляемая городская собака» за 10 занятий. Если говорить о «совке», то общий курс дрессировки давался за три месяца. В собаководстве все относительно и всегда есть над чем работать. С хорошим специалистом за месяц можно получить всю базу, чтобы у хозяина было понимание, что такое иметь собаку в городе. К моему сожалению, у нас во Владивостоке у нас люди бескультурны абсолютно в этом плане.

– Дрессировка – дорого?

– Можно за 35 тысяч получить в нашем городе весь курс, а можно наткнуться на менее опытного специалиста, который будет «мусолить» хозяина и брать у него за каждое занятие по семь тысяч. Это в любом бизнесе, наверное, чем выше специалист, тем дороже он стоит.

– Бывает такое, что дрессировка не сработала?

– Обычно грамотному кинологу сразу становится все понятно. Многое зависит от тандема хозяин–собака и того, какие у них отношения. Больше даже зависит от хозяина, чем от собаки. Хороший специалист на первом занятии уже может продемонстрировать результат, он сразу вам скажет будет ли толк от занятий.

– Когда лучше начинать дрессировку?

– Нужно заниматься воспитанием собаки с того момента, как она попала к вам в руки. Чем раньше, тем лучше, но лучше поздно, чем никогда.

Маленьких собак тоже необходимо дрессировать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ОПРОВЕРГАЕМ МИФЫ

– Есть ли породы, которые легче переживают стресс?

– Я думаю, что ключевое – это воспитанная или невоспитанная собака. Домашних любимцев нужно приучать к городскому шуму, к лифту и так далее. Четвероногий друг, который вырос в частном доме сильно испугается, когда окажется в городе. Причиной могут быть звуки машин, разговоры прохожих людей, музыки из заведений и так далее. Собаки, которые выросли в квартире и ежедневно гуляли с хозяином, более стрессоустойчивые и привыкшие к шуму. Существуют даже специальные тестирования на реакцию питомцев во время взрывов. Проводит их кинолог, а шум имитируют хлопушкой или стартовым пистолетом. Охотничьих и служебных собак тоже приучают к выстрелу. Если мы говорим о простых породах, то есть норматив «управляемая городская собака» или УГС – это та база, в которую входит вся социализация.

– Маленькие собачки пугливее?

– Не правда, что они тяжелее переносят шум от взрывов салютов. Это печальное заблуждение. Даже во Владивостоке в кафе запрещают зайти с домашним животным выше 30 см в холке. Для меня, как для специалиста, это кажется очень нелепым. Люди думают, что маленькие породы собак не представляют угрозы, но здесь опять-таки вопрос воспитания. Как правило, во Владивостоке владельцы миниатюрных питомцев не считают нужным их воспитывать. Поэтому эти «балбесы» бегают, прыгают, на всех тявкают и трясутся. Здесь вина хозяина, который не позаботился о своей собаке. Так и появился такой стереотип.

– Некоторые говорят, что нельзя собаку успокаивать и гладить во время шока. Нужно дать собаке команду «сидеть», но не трогать ее. Что вы думаете?

– О боже! Опять-таки вот прочитал где-то такую информацию хозяин питомца с очень тонкой душевной организацией. Такими действиями он животное загнобит еще больше и потеряет его доверие. Самое правильное – это переключить домашнего любимца на еду или игру. Сделать так, чтобы он не зациклился. Собаке не стоит давать команды во время фейерверков, ей итак тяжело. А вот аккуратненько постараться переключить на мотивацию – это уже другое. Но лучше переключить на игру и постараться отвлечь ее.

– Можно ли давать собаке успокоительные?

– Ни в коем случае!

– Могут ли у животных начаться от стресса галлюцинации, пропажа аппетита и так далее?

– Ой-ой-ой. Аппетит – да, а вот галлюцинации – нет. Приступы эпилепсии бывают у собак, если они очень сильно перепуганы, а вот насчет частичной слепоты я никогда не слышал. Не буду утверждать, что такое невозможно, но я сомневаюсь в этом.

– В какой момент нужно мчаться к ветеринару чтобы не опоздать?

– Боже мой. Это мы говорим с вами о совсем маленьких собачках, которые боятся жить? – смеясь ответил Евгений Чижов. – Если честно я с такими собаками не работаю. Я бы сделал отдельную группу: кошки, собаки и эти маленькие недоразумения. Вы меня простите, но что это за собака такая, у которой при взрыве петарды немеют лапы. К сожалению, по таким питомцам я не смогу дать рекомендацию.

РЕАКЦИЯ «БЕЙ ИЛИ БЕГИ»

– Возможна ли агрессия во время стресса у собак?

– Конечно, их поведение меняется. Если оставить все на самотек и бегать с собакой во время салютов, то она всю жизнь будет бояться. Ничего не делать – тоже не выход, так питомец начнет проявлять агрессию из-за стресса, который каждый раз усиливается. Именно поэтому лучше переключать аккуратненько и ласково собаку за еду и игры. Переключить и объяснить, что «смотри, оно взрывается, а ты кушаешь, и у нас все хорошо». Убегая от проблемы вы ее не решаете.

– А может ли она укусить во время испуга?

– Да. Самая непредсказуемая собака та, которая боится. Человек в состоянии шока тоже может себя неадекватно повести: оттолкнуть, ударить. Сколько у нас у людей глупых ошибок совершают в отчаянии. Тоже самое и с собаками.

– В какое время 31 декабря лучше выгуливать домашнего питомца?

– Неподготовленную собаку следует выводить до 21:00, потому что приблизительно в это время уже начинаются первые салюты. Но лучше каждый раз с собой брать лакомство на прогулку. Если вдруг где-то вдалеке начинают «бабахать», то самое классное решение – начать кормить в этот момент собачку. Так, она будет переключаться и постепенно перестанет боятся взрывов из-за ассоциации с едой.

– Когда приучать домашнего любимца к таким прогулкам?

– Начинать приучать пса стоит не 31 декабря, а уже сейчас, 29 декабря. Люди уже запускают первые салюты. У нас же есть такие нетерпеливые, которые начинают праздновать раньше. Когда салюты вдалеке, то лучше переключить питомца. Ну а если прям возле вас, то, конечно, имеет смысл просто отойти ради безопасности, но не бежать.

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