Стеклянный Дед Мороз и Снегурочка поселились в одной из популярных бухт во Владивостоке

Елизавета и Миша любят гулять по берегу бухты Стеклянная. Фото: @i.mike.vl.

Прогуливаясь по берегу бухты Стеклянная невозможно оторвать взгляд от ярких и переливающихся на солнце стеклышек. Некоторые забирают их с собой, в качестве сувенира, а другие собирают из них удивительные фигурки.

В социальных сетях появились кадры, на которых изображены маленькие Дед Мороз со Снегурочкой, сделанные из осколков разноцветного стекла. Невозможно не восхититься талантом человека, который их сделал. «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с авторами этих творений. Своими руками новогоднего волшебника и его внучку создали Елизавета Хведзевич и ее сын Миша.

– Это наше с мамой хобби. Мы любим погулять в этой бухте, и эти стеклышки постоянно нам что-то напоминают. Я их складываю во что-нибудь, а мама фотографирует, – поделился с корреспондентом мальчик.

Дед Мороз спрятался в ракушке. Фото: @i.mike.vl.

Как рассказал Елизавета, она по образованию математик, а ее ребенок учится в начальной школе. Создание стеклянных фигурок для них – это способ отдохнуть и развить свое воображение. Много времени это не занимает, а скрепить части тела помогает клей.

В социальных сетях Елизаветы можно найти и другие стеклянные поделки, например, Дед Мороз в ракушке или заяц в оленей упряжке.

Заяц в оленьей упряжке. Фото: @i.mike.vl

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Устала резать стекло, пришла к вате: мастерица из Находки делает новогодние игрушки, как в СССР

Рассказываем, кто в Приморском крае отвечает за елочные украшения и превращает куски ваты в персонажей из сказки и Деда Мороза со Снегурочкой (подробнее)

Мастерица из Владивостока превращает дикоросы в удивительные украшения из эпоксидной смолы

Девушка поделилась нюансами и особенностями творческого процесса (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.