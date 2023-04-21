Нож вошел на сантиметр в мозг: как врач из Приморья чудом спас 19-летнюю девушку, пострадавшую от своего же парня

Снимки черепа 19-летней пациентки. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

19-летняя девушка из Уссурийска поступила в «Тысячекоечную» больницу Владивостока с 25-сантиметровым ножом в голове – резонансную историю обсуждал весь край, включая и федеральные СМИ. Лезвие вошло на один сантиметр в мозг. Операция длилась всего полчаса, однако от работы врачей зависело, будет ли девушка жить полноценной жизнью или останется инвалидом. Такой удар мог легко вызвать паралич, если бы лезвие ушло в сторону хотя бы на сантиметр. В худшем случае – смерть. О том, как пациентке удалось выжить и оправиться после «ножевого» в мозг, «Комсомольской правде – Владивосток» рассказал нейрохирург Иван Радьков, именно он буквально вытащил ее с того света.

Со слов пациентки с ней произошел несчастный случай. Это как? Упала на нож? Аналогичные вопросы возникли и у полиции. Правоохранительные органы выяснили, что ночью (16 апреля) девушка была не одна, а со своим 19-летним сожителем. Как уточнили «КП» в СУ СК РФ по Приморью, именно он вызвал скорую – вероятно, понял, каких ужасов натворил. Парня оперативно задержали, завели уголовное дело по статье «покушение на убийство» и отправили в СИЗО на два месяца. Однако наш рассказ – не об этом.

У врачей же на первом месте стояла задача – спасти. Удивительно, но, когда в тот же день медицина катастроф доставила пациентку в больницу, она все еще находилась в сознании. И это с лезвием в мозгу. Как это возможно?

– Случай действительно удивительный. В том, что пациентка выжила, сыграло много факторов. Есть центры коры головного мозга, которые отвечают за конкретные функции, их ей чудом не повредили. В области, в которую попало инородное тело, нет жизненноважных отделов, отвечающих за движение, чувствительность и речь, а также ни одного крупного кровеносного сосуда. Функции мозга исчисляются при помощи работ всех нервных клеток, сложных систем связей, до сих пор науке не до конца известно, как все это работает, – объяснил нейрохирург.

И что же? Вытащили нож из мозга, и теперь все это заживет, как обычная царапина? Как подчеркнул специалист, подобная рана – уж точно не то же, что порез руки. Все-таки мы имеем дело с мозгом. При такой травме рекомендуется не злоупотреблять алкоголем. Да, это и так сама по себе губительная привычка, но в этом случае, подобное может привести к ужасным последствиям, одно из них – эпилепсия. По словам нейрохирурга, несмотря на это, пациентка пока что вряд ли осознает, насколько ей повезло.

При такой травме приходится жертвовать прической, но жизнь на первом месте. Всю голову пострадавшей покрывает специальная повязка, врачи трепетно следят за ее состоянием, чтобы не допустить угрозу инфекционного заражения. На данный момент состояние девушки доктора описывают, как удовлетворительное. При таких травмах, если не возникает осложнений, пациенты находятся в стационаре не более 10 дней. После выписки предстоит наблюдение у невролога в поликлинике по месту жительства.

Редакция следит за ходом уголовного расследования – подчеркнем, пока что молодой человек пострадавшей проходит как подозреваемый. Пока ясно одно – вряд ли после произошедшего кошмара они смогут и дальше сожительствовать.

СПРАВКА «КП»

Иван Радьков, как он сам рассказал корреспонденту редакции, пошел в медицину по стопам матери. Работает в отделении нейрохирургии ВКБ №2 с 2012 года. Непростую стезю выбрал из неподдельного интереса к этой специальности. Мама героя работала терапевтом, сейчас на пенсии.

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