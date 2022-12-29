Парковка будет полностью роботизирована. Фото: Анна Пучкова, пресс-служба ЦОДД

Новое парковочное пространство на 96 мест появится во Владивостоке. Дата открытия еще неизвестна, но администрация города уже утвердила тарифы для водителей, которые желают оставлять свои машины на закрытой многоуровневой площадке, расположенной на Верхнепортовой, 6. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в мэрии приморской столицы, с 08:00 до 21:00 стоимость парковочного места для автомобиля категории «В» установлена в размере 50 рублей в час, а с 21:00 до 08:00 - 150 рублей за ночь.

Следует отметить, что парковка будет полностью роботизирована. Водителю нужно будет заехать в парковочный бокс и покинуть салон машины, после чего робот заберет автомобиль и поднимет его в свободную ячейку. Чтобы исключить появление очередей, в здании есть два заезда и выезда. Кроме того, разработано специальное приложение, через которое приморцы смогут узнать, есть ли свободные места, а также отправить машину в ячейку и получить ее.

Однако заработает новое автоматизированное пространство только после того, как подрядчики исправят все замечания и завершат настройку дорогого оборудования комплекса.

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