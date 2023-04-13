Модель строящейся гостиницы на улице Всеволода-Сибирцева, 16. Иллюстрация предоставлена ООО «Владстройзаказчик»

Весть о том, что в историческом центре Владивостока появится новострой, встрепенула местных жителей. Рядом с фуникулером и Пушкинским театром началась стройка, которая сразу же вызвала общественный резонанс.

– Как же так? – возмутились жители Ключевой, 5. – Раньше у нас здесь были деревья, склады, а что теперь?

С этого момента все кому не лень транслировали критику в адрес ООО «Владстройзаказчик», взявшегося за возведение гостинично-административного комплекса на улице Всеволода Сибирцева, 16. «КП – Владивосток» поговорила с гендиректором компании, и узнала позицию руководства на этот счет.

Итак, когда мы только взялись за серию публикаций, сразу связались с местными жителями. Вот их претензии: рабочие спилили деревья (около 50 штук), огородили гектар забором, дорогу машинами и вообще – роют! Народ сетовал на грунтовые воды, шум, и ненароком говорил про некую трубу, здесь где-то закопанную. Посыпались жалобы в разные инстанции – стройка, мол, незаконная, началась внезапно на пустом месте. Так ли это?

Грунтовые воды

По словам директора ООО «Владстройзаказчик» Евгения Устименко, гостиница – отнюдь не спонтанное решение. Подготовка к работам началась два с половиной года назад с создания проекта, его согласования с инспекцией государственной историко-культурной экспертизы и сбора остальных необходимых документов.

Евгений Устименко. Фото предоставлено ООО «Владстройзаказчик»

– Сейчас на месте выкопан котлован и продолжается работы по возведению здания. Что касается стекающих туда грунтовых вод – это нормально для любой стройки. Вокруг здания мы сделаем пристенный дренаж. Он будет собирать воду и отправлять ее в ливневой коллектор (ливневка – прим. ред.). Он находится в неисправном состоянии, поэтому воды немного больше, чем обычно. Мы собираемся его привести в рабочее состояние.

Щепки – в историю

Мы уже писали, что стройка началась с вырубки деревьев – это безусловный минус. Но когда спускаешься вдоль фуникулера, складывается впечатление, что здесь, в центре города, царит отчужденность, заброшенность и средневековая тоска. Исправит ли строительство апартаментов эту проблему – неизвестно, но не исключено, что в будущем мэрия решится на обновление этой территории.

К слову, вопреки мнению жителей Ключевой, разрешение на вырубку зеленых насаждений компания получила. За каждое из них, согласно порубочному билету, была выплачена компенсационная стоимость.

Лестница и ливневка много лет нуждаются в реконструкции. Фото: Роман КИРИЛКИН

Водопровод

Пожалуй, самый громкий казус – это поломка водопровода, ведущего через весь участок к Ключевой, 5. Однако ни геодезические заключения, ни данные Примводоканала не предполагали, что в этом месте проходит самодельная труба. По словам Евгения Устименко, коммуникации обнаружились только во время рытья котлована.

– К сожалению, мы его задели. В течение часа восстановили. Сейчас наши сотрудники временно вынесли его за пределы стройки, а затем полностью обновят систему. Мне искренне жаль, что произошла такая ситуация.

Общественное пространство

На первых парах стройка вызвала опасения у всех. Подпорная стена между участком и Пушкинским театром протекала и до начала строительства, но начавшаяся стройка заставила обратить внимание на существующую не один год проблему. Опять же – из-за обилия грунтовых вод, скопившихся выше. Когда поток перенаправили, ручей стал тоньше.

Тем не менее, гостиница растет примерно в 30 метрах от культурного учреждения. «Владстройзаказчик» готов решить вопрос с террасированным склоном. Компания планирует реконструировать стену, укрепить ее, чтобы избежать разрушения.

– В беседе с руководителем Пушкинского театра Александром Вовненко я высказал желание благоустроить задний двор учреждения. Мы готовы смонтировать освещение, установить здесь лавочки, провести мощение дорожек. В случае казусов – я готов лично нести ответственность и в случае причинения ущерба его возместить. Однако наша задача сделать не только красиво, но и качественно, на долгие годы.

Стройка идет полным ходом. Фото: Роман КИРИЛКИН

В планах

– Для меня это атмосферное место является знаковым. Недалеко, в 1993 году, я учился в политехе, ходил по этим улицам постоянно. Я помню потрепанные стены, полуразрушенную лестницу, ведущую к фуникулеру.

Так, у Евгения Устименко родилась еще одна идея при работе над этим проектом – реконструкция пешеходной лестницы от нижней станции фуникулера до Всеволода Сибирцева. Еще одна цель – благоустройство проезда и двора перед жилым домом на Ключевой 5. Единственное – необходимо разрешение местных жителей.

Остается надеяться, что планы удастся реализовать и диалог между напуганными людьми и «Владстройзаказчиком» состоится. Хочется верить и в то, что изданию получится выступить «мостиком» между девелопером и жителя соседней территории.

– Этот проект можно назвать новой вехой в истории нашей компании. Моя идея заключалась в том, чтобы создать такой объект, который бы соответствовал историко-культурному облику нашего города, жителем которого я также являюсь. Концепция создавалась согласно с параметрами зоны охраны памятников, на которые мы ориентируемся. В них входят отступы от соседних зданий, высота в три этажа, обязательно – скатная кровля, оконные проемы определенной формы и так далее.

Отметим, что участок составляет 1049 квадратных метров. На нем появится трехэтажная гостиница с девятью номерами и кафе на первом этаже. Здание будет выполнено в стиле Пушкинской улицы. Первый уровень хотят возвести из камня, остальные два – из красного кирпича.

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