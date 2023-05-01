Злой рок? В Приморье полыхает фабрика деревянных игрушек

Черные клубы дыма видно из многих точек села. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Мощный пожар разгорелся в понедельник, 1 мая, в Приморье. В Чугуевке горит фабрика деревянных игрушек. Подробности ЧП уже озвучили в главном управлении МЧС России по Приморскому краю – читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что сообщение о возгорании поступило в 17:35. Звонивший сообщил о пожаре в цехе по распиловке древесины. Уже через шесть минут на место прибыли спасатели.

В 19:27 огонь удалось локализовать, предварительная площадь пожара – 700 квадратных метров. На данный момент тушение продолжается. Участие принимают восемь единиц пожарной спецтехники, а также 19 человек из числа краевой противопожарной службы.

По предварительной информации, в сгоревшем здании находилась крупная фабрика деревянных игрушек «Эко тойс», производящая игрушки под маркой «Куби Дуби». На предприятии, согласно данным сайта, трудятся более 100 человек, а сама фабрика работает с февраля 2016 года.

Редакция «КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

ОБНОВЛЕНИЕ

В ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили, что в 20:59 открытый огонь удалось ликвидировать.

Напомним, что совсем недавно в Приморье уже случался аналогичный пожар. Тогда, 25 апреля, возгорание произошло в цехе в Лесозаводске и достигло неимоверных масштабов. Огонь уничтожил порядка 12 тысяч квадратных метров, тушили пламя в деревообрабатывающем цехе почти 200 человек.

Из чего это сделано

«КП» проверила приморский молочный комбинат (подробнее)

По багажу встречают

Каков он – региональный аэропорт и что внутри? (подробнее)

Профессия – угольщик

Каково работать на одном из системообразующих предприятий Приморья (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.