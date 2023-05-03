Учения по отражению налета беспилотников провели во Владивостоке корабли ТОФ

Кстати, «Маршал Шапошников» – тот самый корабль, которого больше других боятся американцы.. Фото: Ильдус ГИЛЯЗУТДИНОВ/ ТОФ

Совместную тренировку провели экипажи фрегата «Маршал Шапошников» и корвета «Герой РФ Алдар Цыденжапов». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Перед экипажами стояла задача отразить налет беспилотных летательных аппаратов условного противника. По задумке «враги» якобы нападали на главную базу флота во Владивостоке. Тем временем на кораблях объявили тревогу и приготовились отражать «атаку».

Тут же специалисты радиотехнической боевой части «Маршала Шапошникова» были «перехвачены» и «уничтожены» артиллерийским огнем «Героя РФ Алдара Цыденжапова».

Кстати, «Маршал Шапошников» – тот самый корабль, которого больше других боятся американцы. Об этом они сами сообщили в журнале Military Watch. Как оказалось, бояться действительно есть чего: в 2017 году кораблю усовершенствовали датчики, электронику и вооружение, заменили восемь противокорабельных крылатых ракет П-270 на 16 пусковых установок новой системы вертикального пуска 3С14. Корабль сохранил свои основные средства противовоздушной обороны с арсеналом из 64 ракет малой дальности.

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