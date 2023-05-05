Ретропоезд «Победа» встретили жители Владивостока на вокзале в преддверии 9 Мая

Поезд прибыл во Владивосток в 11:00 5 мая. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В преддверии 9 мая на железнодорожном вокзале Владивостока собрались жители и гости города, чтобы встретить ветеранов Великой Отечественной войны, прибывших на ретропоезде «Победа». Творческие коллективы, юные и взрослые приморцы, представители администрации и волонтеры в торжественной обстановке приняли участие в концерте-митинге и возложили гвоздики к памятнику «Паровоз». Эта добрая традиция уже стала традицией для столицы Приморского края, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Приморцы любят эту добрую традицию. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«Победа» прибыла на вокзал в 11:00. Раздался оглушительный гудок поезда, и массивная военная техника предстала перед людьми. Ведь прибыли не только вагоны, но и знаменитые танки т-60, т-26, а также автомобили. Взрослые и дети тут же окружили прибывший состав. Ребята были в восторге от такого музея на рельсах.

Военная техника. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Волонтеры раздали всем желающим георгиевские ленточки и гвоздики. А ребята из творческих коллективов устроили танцы под сопровождение оркестра. Традиционно пассажирами поезда стали ветераны железнодорожного транспорта. Их поздравили представители городской администрации, думы и РЖД.

Ветераны железнодорожного транспорта. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Мы преклоняемся перед стойкостью и самоотверженностью наших людей, которые приближали победу над фашисткой Германией. Десятки тысяч железнодорожников сражались на передовой, многие трудились в тылу, осуществляя перевозки в сложных условиях, обеспечивая фронт боеприпасами и продуктами. Мы и сегодня с честью и совестью исполняем свой долг. Нам есть на кого ровняться и кем гордиться. В этот знаменательный день, уважаемые наши ветераны, низкий вам поклон. Желаю здоровья, мирного неба над головой. С праздником! – выступил с торжественной речью заместитель начальника железной дороги Владивостокского региона Евгений Ляшенко.

Ребята танцевали под сопровождение аркестра. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Праздник продолжился песнями, выступлениями юных артистов, ребята радостно махали бумажными журавликами и все желающие делали на память снимки с поездом и его машинистами.

Волонтеры раздали людям гвоздики. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Люди сделали снимки на память. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

На мероприятии звучала живая музыка. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Поезд поехал дальше – за маршрутом «Победы» в ДФО можно проследить в материале наших коллег.

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