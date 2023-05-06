Студентка из Владивостока стала финалистом Всероссийской олимпиады вожатых

Девушка работает вожатой с 2019 года. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Каждое лето детские лагеря Приморского края открывают свои двери для тысячи ребят. От педагогов зависит, как пройдут летние каникулы. Работа вожатого – это большая ответственность, ведь необходимо найти подход к любому ребенку и подарить ему яркие впечатления. Вера Хамзина, как никто другой, знает об этом. Девушка учится во Владивостокском государственном университете на 3 курсе на направлении «Международные отношения». Но каждое лето отправляется покорять детские сердца.

В этом году Вера стала финалистом IX Всероссийской олимпиады вожатых и единственным представителем с Дальнего Востока.

Чтобы попасть в финал участникам необходимо было пройти заочный этап: снять видеовизитку и решить педагогический кейс. Набрав проходное количество баллов – 6 из 12, конкурсантов приглашали на собеседование в онлайн формате. Заявку на участие подали 1300 человек из 145 городов России, но до конца дошли только 14.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» поговорил с девушкой о профессии и планах на будущее.

– Как ты стала вожатой?

– В 2013 году мама впервые отправила меня в лагерь, и я не пропускала ни одного лета, чтобы отправиться туда вновь. Как и у многих вожатых, моя история «становления» достаточно обычная. Я с горящими глазами смотрела на своих педагогов, постоянно помогала им в работе. Потом вступила в студенческий педагогический отряд. Сейчас вожатсво для меня больше, чем работа.

Первый раз в лагерь девушка попала в 2013 году. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Сколько лет ты занимаешься этой деятельностью?

– Мой вожатский путь начался в 2019 году, когда я пошла работать просто по знакомству. В следующем году я не смогла поехать из-за экзаменов. Осенью 2020 решила для себя, что больше не пропущу ни одного лета. И вот, у меня за спиной три отработанных трудовых семестра и два с половиной года работы с выездным лагерем в течение года.

– В каких лагерях работала? С какими детьми?

– В 2019 году работала в детском оздоровительном лагере «Цитрус», в 2021 – «Юнга», с этого же года и до сих пор работаю в «ТерраКидс» – выездной лагерь для путешествий с детьми по стране. Сейчас мое сердце отдано «English Camp».

Я воспитывала ребят разных возрастов, от самых маленьких (6-7 лет) до взрослых, осознанных (16-17 лет). За время своей «карьеры» также успела поработать с детками из коррекционных домов и детских домов.

– Помнишь какую-нибудь интересную историю из лагеря?

– Из последнего лета. В августе у моего напарника был день рождения, мы с детками решили нарисовать ему плакат в качестве подарка. Делали его после отбоя в общей комнате. Я минут 20 ходила возле напарника, гнала спать. Он тогда еще так покосился на меня, не понимая, что я делаю. На плакат ушло минут 30-40, тряслись от

Но для меня все еще самыми интересными остаются истории, когда ребята случайно видят тебя где-нибудь в городе, бегут обниматься. А ты потом пытаешься друзьям объяснить, откуда у тебя в 20 лет нарисовалось 3-4 относительно взрослых ребенка.

– Вожатство — это не всегда весело, порой бывает сложно. Не хотела ли ты бросить это?

– Однажды я думала бросить студенческие педагогические отряды. Но знала, что найду способ все равно поехать работать летом. Поэтому, мой ответ – нет. Отряды я, кстати, не бросила и сейчас развиваюсь в «S.T.E.P».

– Что подарило тебе вожатство?

– Как минимум, я теперь могу решить любой конфликт. Как максимум, кажется, что я умею все. Когда ты вожатый, ради детей ты учишься всему. Раньше я вообще не умела рисовать, руки не под то были заточены, сейчас же я делаю это при любой удобной возможности. Также сильно прокачиваются коммуникативные навыки и критическое мышление.

Вожавство научило девушку решать конфликты. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Почему решила участвовать в конкурсе?

– Это произошло максимально спонтанно и неожиданно. Я увидела запись о конкурсе в telegram-канале ВУЗа, но не обратила на нее внимания. Спустя полчаса моя подружка скидывает этот пост мне и говорит: «Ты пропустила конкурс «вожатый года», давай сюда попробуй. И быстрее, а то там пару часов до конца приема заявок осталось», я и решилась. Начиналось все веселья ради, а в итоге дошло до финала.

– Какие эмоции были, когда узнала, что попала в финал?

– Я была в шоке от того, что набрала максимальное количество баллов за видео. А когда про финал узнала, сначала не поверила, когда мне написали, что я прошла, просто закрыла уведомление. Через минут семь пришло осознание, и я расплакалась. Позвонила сразу маме, друзьям, тогда еще была на смене, поэтому сразу рассказала деткам (они, кстати, все это время болели за меня). На следующий день наступил страх, с которым я до сих пор немного борюсь.

Девушка не сразу поверила, что прошла в финал. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Готовишься ли к финалу?

– Да, конечно. Повторяю конфликтные ситуации, вспоминаю все свои вожатские лайфхаки, игры и так далее. Также у нас было одно домашнее задание, в рамках которого нужно подготовить что-то такое, чтобы объяснить детям физическое явление простым языком. Ну и морально настроиться тоже занимает достаточную часть моей жизни сейчас.

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