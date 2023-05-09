Прямая онлайн-трансляция Парада Победы во Владивостоке 9 мая 2023: перед ветеранами и тысячами гостей и жителей города проедет боевая техника и пройдут военнослужащие

В городе отмечают День Победы с самого утра. Фото: Яна АСТАХОВА

Во Владивостоке 9 мая в 10 утра с улицы Светланская начнется торжественный парад Победы в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно по центральным улицам города проедет техника и пройдут военнослужащие. Среди участников парада в этом году также выступят воспитанники военно-патриотических клубов края.

Праздничные мероприятия начались с 9 утра. Прямо сейчас у памятника «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года» проходит возложение венков и цветов.

Представители администрации тоже пришли вознести цветы. Фото: Яна АСТАХОВА

– Каждую семью задела война. Этот пьедестал стал братской могилой, люди приходили сюда отлить слезы, принести цветы. У моряков нет могил, их забрала стихия. То, что во Владивостоке есть такое место – это правильно, – рассказал ветеран ТОФ Виктор Терентьевич Трухно.

– Каждую семью задела война, – ветеран ТОФ Виктор Терентьевич Трухно. Фото: Яна АСТАХОВА

9:50 На центральной улице города проносят флаг России и Знамя Победы.

9:57 С торжественной речью выступает губернатор Приморья Олег Кожемяко.

– Дорогие приморцы, уважаемые ветераны боевых действий, труженики тыла, дети войны, Приморский край внес огромный вклад в приближении Дня Победы. Через цеха и заводы, порты и поля, госпитали. Десятки тысяч приморцев были представлены к государственным наградам. 101 удостоен звания Героя Советского Союза. Тихоокеанский флот вписал яркую страницу в боевую летопись Великой Отечественной войны. И сегодня, как в мае 45, приморцы ждут своих героев. Мы знаем, враг будет разбит и победа будет за нами!

Раздалось трехкратное «Ура!».

10:00 Всех военнослужащих поздравляет вице-адмирал Денис Валентинович Березовский.

10:12 С торжественной речью выступает командующий ТОФ адмирал Виктор Николаевич Лиина.

– Сегодня мы защищаем то, за что сражались наши отцы, деды и прадеды. Для нас – их наследников преданность отчизне – это главная ценность. Мы склоняем головы пред теми, кто отдал свою жизнь ради будущего нашего народа.

10:16 Объявляется минута молчания.

10:18 Играет гимн Российской Федерации

10:20 Парад открывает рота барабанщиков владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища. нахимовцы задают темп и ритм парадных расчетов.

Честь нести знамена доверена офицерам тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова. Знамена сопровождает рота почетного караула береговой ракетной бригады ТОФ.

В парадном строю офицеры тихоокеанского флота.

Торжественным маршем проходят моряки бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок ТОФ.

В парадном строю моряки приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.

Перед трибунами проходит сводный батальон морской авиации Тихоокеанского флота.

В парадном строю личный состав 155-ой отдельной армейской бригады Тихоокеанского флота.

Стало хорошей традицией участие на параде сводного расчета военнослужащих женщин центра связи ТОФ Фото: Яна АСТАХОВА

Стало хорошей традицией участие на параде сводного расчета военнослужащих женщин центра связи ТОФ.

И многие другие...

В 10:30 завершили прохождение пеших колонн праздничного парада курсанты тихоокеанского высшего военно-морского училища адмирала Макарова.

Следом появилась военная техника техника.

Открыли парад символы победы: легендарные танки Т-34. На празднике представили две модели этой боевой машины.

Т-34. Фото: Яна АСТАХОВА