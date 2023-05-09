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8 мая 2023 23:10

Прямая онлайн-трансляция Парада Победы во Владивостоке 9 мая 2023: перед ветеранами и тысячами гостей и жителей города проедет боевая техника и пройдут военнослужащие

В режиме реального времени рассказываем, как проходит во Владивостоке празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Екатерина МАКСИМОВА
В городе отмечают День Победы с самого утра.

В городе отмечают День Победы с самого утра.

Фото: Яна АСТАХОВА

Во Владивостоке 9 мая в 10 утра с улицы Светланская начнется торжественный парад Победы в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно по центральным улицам города проедет техника и пройдут военнослужащие. Среди участников парада в этом году также выступят воспитанники военно-патриотических клубов края.

Праздничные мероприятия начались с 9 утра. Прямо сейчас у памятника «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года» проходит возложение венков и цветов.

Представители администрации тоже пришли вознести цветы.

Представители администрации тоже пришли вознести цветы.

Фото: Яна АСТАХОВА

– Каждую семью задела война. Этот пьедестал стал братской могилой, люди приходили сюда отлить слезы, принести цветы. У моряков нет могил, их забрала стихия. То, что во Владивостоке есть такое место – это правильно, – рассказал ветеран ТОФ Виктор Терентьевич Трухно.

– Каждую семью задела война, – ветеран ТОФ Виктор Терентьевич Трухно.

– Каждую семью задела война, – ветеран ТОФ Виктор Терентьевич Трухно.

Фото: Яна АСТАХОВА

9:50 На центральной улице города проносят флаг России и Знамя Победы.

9:57 С торжественной речью выступает губернатор Приморья Олег Кожемяко.

– Дорогие приморцы, уважаемые ветераны боевых действий, труженики тыла, дети войны, Приморский край внес огромный вклад в приближении Дня Победы. Через цеха и заводы, порты и поля, госпитали. Десятки тысяч приморцев были представлены к государственным наградам. 101 удостоен звания Героя Советского Союза. Тихоокеанский флот вписал яркую страницу в боевую летопись Великой Отечественной войны. И сегодня, как в мае 45, приморцы ждут своих героев. Мы знаем, враг будет разбит и победа будет за нами!

Раздалось трехкратное «Ура!».

10:00 Всех военнослужащих поздравляет вице-адмирал Денис Валентинович Березовский.

10:12 С торжественной речью выступает командующий ТОФ адмирал Виктор Николаевич Лиина.

– Сегодня мы защищаем то, за что сражались наши отцы, деды и прадеды. Для нас – их наследников преданность отчизне – это главная ценность. Мы склоняем головы пред теми, кто отдал свою жизнь ради будущего нашего народа.

10:16 Объявляется минута молчания.

10:18 Играет гимн Российской Федерации

10:20 Парад открывает рота барабанщиков владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища. нахимовцы задают темп и ритм парадных расчетов.

Честь нести знамена доверена офицерам тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова. Знамена сопровождает рота почетного караула береговой ракетной бригады ТОФ.

В парадном строю офицеры тихоокеанского флота.

Торжественным маршем проходят моряки бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок ТОФ.

В парадном строю моряки приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.

Перед трибунами проходит сводный батальон морской авиации Тихоокеанского флота.

В парадном строю личный состав 155-ой отдельной армейской бригады Тихоокеанского флота.

Стало хорошей традицией участие на параде сводного расчета военнослужащих женщин центра связи ТОФ

Стало хорошей традицией участие на параде сводного расчета военнослужащих женщин центра связи ТОФ

Фото: Яна АСТАХОВА

Стало хорошей традицией участие на параде сводного расчета военнослужащих женщин центра связи ТОФ.

И многие другие...

В 10:30 завершили прохождение пеших колонн праздничного парада курсанты тихоокеанского высшего военно-морского училища адмирала Макарова.

Следом появилась военная техника техника.

Открыли парад символы победы: легендарные танки Т-34. На празднике представили две модели этой боевой машины.

Т-34.

Т-34.

Фото: Яна АСТАХОВА

Улучшенный Т-34.

Улучшенный Т-34.

Фото: Яна АСТАХОВА

Общество: ВОПРОС ДНЯ