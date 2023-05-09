Принимали роды в полях, спасали раненых: ветераны Великой Отечественной войны погрузились в воспоминания 1941-1945 годов

Владивосток празднует 9 мая. Фото: Яна АСТАХОВА

Вместе с жителями и гостями Владивостока День Победы праздную ветераны и дети Великой Отечественной войны. Для них 9 мая больше, чем праздник. Это слезы на глазах, скорбь, надежда, вера в мирное небо над головой и любовь к своей стране. Корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» удалось пообщаться с героями войны.

Николай Петрович Рыбаченко оказался во Владивостоке после того, как поступил и выпустился из высшего арктического училища Ленинграда. Он попросил в 1955 году, чтобы его отправили именно на Восток. Сейчас ему 97 лет, он не пропускает ни один парад.

Николай Петрович. Фото: Яна АСТАХОВА

– Я занимался ледовой авиаразведкой, летал на самолетах и вертолетах над льдами Арктики, искал дорогу для судов. Для меня 9 мая – день воспоминаний. Приходилось больных спасать, а как-то даже принимал в поле роды. Я помню, как мы встречали раненых, как голодали, как устраивали концерты в госпиталях. Помню, как солдаты порой морщились от боли, но они так радовались, когда дети устраивали им праздничные мероприятия.

Евгений Викторович Семаков тоже пришел на праздник, и активно принимал участие во многих творческих площадках. Например, станцевал вальс с милой девушкой-волонтером в военной форме.

Евгений Викторович показал себя настоящим джентльменом. Фото: Яна АСТАХОВА

– День Победы – Великий праздник для всего народа. А для меня, как для победителя войны, он является самым священным и дорогим. Владивосток сыграл большую роль в событиях тех лет. У нас очень много известных героев, таких как снайпер Зайцев, например. Очень важно праздновать 9 мая, это объединяет, укрепляет наши традиции.

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