История брошенной хромой собачки в Находке закончилась счастливым концом

Теперь о Трише есть, кому позаботиться. Фото: @zveri_nhk

Триша – именно так назвали хромую собачку, которую безжалостно выкинула хозяйка на пустыре в Находке. Ее выходили волонтеры, а теперь животное отправилось в новую любящую семью, которая о ней позаботится. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Наконец нашлись люди, которые взяли Тришу к себе домой. На кадрах, которыми поделились волонтеры, видно, как счастливая собака прыгает по новой квартире. О ней хорошо позаботились, ведь в самом начале, когда она только попала в приют, на Тришу было грустно смотреть. Собака была выброшена хозяйкой как старая игрушка и сильно грустила.

Напомним, что путь собачки был непростой. Собака оказалась 10-месячной девочкой, ее осмотрели и передали ветеринарам. Травм у щенка не нашли, не считая врожденного дефекта – собака родилась без ступни.

Тришу уже забирали от волонтеров, но на новом месте она надолго не задержалась. Новые хозяева решили вернуть собаку. Так животное снова оказалось на передержке. Волонтеры рассказали, что она ласковая и нуждается во внимании и понимании.

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