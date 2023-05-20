«Король туалетных махинаций» из Приморья отправится надолго за решетку

Олег Неглядов в Хасанском районном суде. Фото: Прокуратура Приморского края

Громкое дело, связанное с грехами бывшего главы Зарубинского городского поселения Олега Неглядова, получило логическое продолжение. Управленец оказался на скамье подсудимых спустя полтора месяца после утверждения обвинения, а теперь Хасанский районный суд вынес приговор – ближайшие шесть лет Олег Иванович проведет в колонии общего режима, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Напомним, 16 июля 2022 года прокуратура Приморья неожиданно опубликовала релиз о том, что Олег Неглядов арестован на два месяца. Тогда действующего главу Зарубино задержали сотрудники Следственного комитета и ФСБ региона. Мужчина обвинялся по ряду уголовных преступлений – два эпизода взятки в значительном размере (часть 4 статьи 290 УК РФ), превышение должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ), халатность (часть 1 статьи 293 УК РФ).

ВЗЯТКА

Первый раз (де-юре) Олег Иванович нарушил закон в период с марта 2017-го по февраль 2018-го. Тогда он не захотел, видимо, чтобы жители городка ходили в чистые общественные туалеты. Поэтому он без зазрения совести положил себе в карман две взятки на общую сумму более 160 тысяч рублей – за эти деньги по бумагам значилось, что общественные туалеты регулярно убирают; согласно муниципальным контрактам, индивидуальный предприниматель получил необходимую оплату.

ПРЕВЫШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

В декабре 2017 года Олег Неглядов решил по своему усмотрению распорядиться городской землей в бухте Алеут. Он отдал в пользование своему знакомому участок площадью 3,5 тысячи квадратных метров возле водоохранной линии. Самое интересное, что в договоре было сказано, что пользование пространством – безвозмездное.

ХАЛАТНОСТЬ

На этом «деяния» главы не закончились. В администрацию поселения периодически поступали заявки от людей, которые хотели воспользоваться программой «Дальневосточный гектар». Однако некоторые документы рассматривали (или «рассматривали») больше года. Как выяснили прокуроры, такое халатное отношение длилось с марта 2021-го по июль 2022-го – Неглядов ничего не сделал для того, чтобы выполнить волю россиян. Известно, что пострадали минимум семь человек.

СЛЕДСТВИЕ

После того, как Олега Неглядова арестовали, стали всплывать все больше подробностей. Затем правоохранители арестовали машину главы, Toyota Land Cruiser Prado; также запрет был и на пользование личным участком площадью 1,5 тысячи «квадратов» с домом; на счету чиновника заморозили 1,3 миллиона рублей.

В апреле текущего года стало известно, что прокурор утвердил обвинительное заключение, оставалось лишь дождаться суда.

РЕШЕНИЕ СУДА

– С учетом позиции государственного обвинителя суд признал бывшего главу виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, со штрафом в размере 1,3 миллиона рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функции в государственных органах и органах местного самоуправления на четыре года. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима, – сказано в сообщении прокуратуры Приморья от 20 мая.

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