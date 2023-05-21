Будем дышать отходами? В Приморье загорелся мусорный полигон

Пожар начался еще ночью. Фото: принтскрин видео.

В Приморском крае снова полыхает мусорный полигон, на этот раз в Дальнегорске. Пожар произошел в ночь на 21 мая. В мэрии города уверяют, угрозы распространения огня нет. Тем временем местные жалуются на едкий дым и ужасный запах, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На месте работают пожарные, планируется, что к вечеру тление остановят полностью. По данному факту Амурская бассейновая природоохранная прокуратура организовала проверку. Известно, что дымом заволокло несколько районов. Что стало причиной пожара на данный момент неизвестно. Под страшными кадрами люди оставляют комментарии, предполагая, что виной тому – человеческая безответственность. Ведь не так давно во Владивостоке горел мусорный полигон на Холмистой и природоохранная прокуратура выявила нарушения.

«Комсомолка» продолжит следить за ситуацией. Напомним, Во Владивостоке проверили воздух около бухты Щитовой и в поселке Рыбачий. Именно в том районе произошло ЧП. Местные жаловались в первые дни после происшествия на то, что дышать стало куда тяжелее. Управление Роспотребнадзора отметило после проверки, что в воздухе присутствуют такие вещества как: оксид углерода, диоксид азота, хлороводород, аммиак, формальдегида, но все это в пределах допустимых концентраций не опасных для жизни.

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