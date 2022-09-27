Андрей Ищенко на митинге. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Приморская прокуратура утвердила обвинение в отношении учредителя ООО СК ЗС «Аврора-Строй» Андрея Ищенко и застройщика жилого комплекса «Сафонов» во Владивостоке. Он обвиняется в мошенничестве на сумму более 380 миллионов рублей. За нарушения бывшему депутату регионального парламента грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Как считает следствие, с декабря 2016-го по июнь 2021 года Ищенко заключил с жителями края договоры участия в долевом строительстве МКД во Владивостоке. Но сроки окончания работ, назначенные на сентябрь 2018 года, регулярно переносились. Как неоднократно писала «КП», несостоявшиеся жители уверены, что денег у подрядчика было достаточно, чтобы люди получили заветные квартиры.

«Аврора-Строй», получив «залог» от дольщиков, так и не завершила строительство дома на улице Сафонова, 7. Организация объявила себя банкротом. По данным прокуратуры, 179 приморцев остались без жилья, ущерб составил 380 миллионов рублей. Стоит отметить, ранее Следком Приморья сообщал о 187 пострадавших.

Предполагается, что экс-депутат обманом заработал 105 миллионов рублей на разнице между общим капиталом строительства и суммой, потраченной на работы. Теперь уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока. Там его рассмотрят по существу. Ищенко вменяют статью о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что Андрея Ищенко заключили под стражу 4 апреля. В 2018 году коммунист и бывший член ЗС ПК от этой партии участвовал в выборах губернатора Приморья, отчего и получил прозвище «красный». Однажды Ищенко записал видеообращение на английском к экс-президенту США Дональду Трампу, в котором заявил, что его супругу Меланию Трамп отравили. При этом экспертиза психиатров подтвердила, что Ищенко полностью вменяем.

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