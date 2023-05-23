Гаражи на третьем этаже, пробки и парковки: на что обратить внимание, покупая квартиру во Владивостоке

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Владивосток — это про сопки, мосты, заливы и бухты. Про живописные морские закаты, необычную архитектуру и особую атмосферу. Все это способно мгновенно вызвать желание переехать в наш город. Но главные плюсы столицы Приморья могут так же быстро обернуться минусами, если выбирать здесь квартиру без учета местной специфики. А ее на рынке недвижимости Владивостока — с лихвой. Представьте, что у вас под домом есть пляж, но на нем нельзя купаться; у каждого в подъезде две машины, но во дворе ни одного парковочного места; из вашей однушки открывается прекрасная морская панорама, но взбираться к дому приходится по многометровой лестнице… Владивосток уникален. И, выбирая здесь квартиру, нужно об этом помнить.

«Комсомолка» и эксперты сервиса недвижимости Домклик от Сбера собрали несколько историй о переездах и их подводных камнях.

Фото: Вадим ПОПОВ

Гаражи на пятом этаже

Супруги Мария и Виталий Фоминых переехали во Владивосток из Благовещенска почти случайно. В одной из командировок Виталия сильно зацепила приморская столица. Быстро решили вопросы на работе и купили билеты.

Первое время жили у родственников, а когда продали старую однушку в родном городе, начались поиски. Квартиру во Владивостоке семья брала в ипотеку и ответственно подошла к выбору. Как человек в погонах, Виталий действовал четко по уставу — точнее, по инструкции для ипотечников Сбера.

Так что с финансами и документами проблем никаких не возникло. Вроде бы, и квартиру выбирали ответственно. Поездили по районам, составили список важных для себя критериев. Супруги планировали обосноваться во Владивостоке надолго, поэтому рассматривали место рядом со школой и недалеко от военной части — Мария работает учителем, Виталий служит. Через год они планировали завести ребенка — значит нужен детский сад. К тому же супруги всегда хотели жить в тихом районе, окруженном лесным массивом.

Лучше всего под эти запросы подошла Снеговая Падь. Нашли квартиру, которая подошла под программу «Дальневосточная ипотека», подготовили документы и получили добро от банка.

Подробнее об условиях ДВ-ипотеки мы уже рассказывали. Коротко напомним, что она доступна молодым семьям, медикам, учителям и некоторым другим категориям новоселов. В Сбере ставка по ней стартует от 1,7% при покупке квартиры в новостройке. Регистрацию на Дальнем Востоке можно оформить и после новоселья — на это дается аж 270 дней.

– Мы заехали в новую квартиру через четыре месяца. В первый раз, когда приходил, я не обратил внимания, но уже потом заметил, что наши окна, хоть и живем на третьем этаже, выходят на гаражи. И из-за рельефа они получаются почти на одном уровне с квартирой. Стоишь на балконе, а перед тобой кто-то под капотом возится, кто-то шашлыки жарит, если выходной. Но это не проблема. Зато сразу за ними лесок с ручьем, куда мы на пикник ходим, – поделился мужчина.

Приморский край, Владивосток, микрорайон Снеговая Падь. Фото: Андрей Михайлов

Совет экспертов Домклик: выбирая квартиру, особенно в городах со «сложным» рельефом, обязательно учитывайте его особенности. Сделать это лучше всего лично, обойдя все окрестности дома и представив возможные препятствия в разные времена года. Пройти несколько метров в горку летом, может быть, несложно, а по зимней наледи? При «удаленном» выборе жилья — можно хотя бы посмотреть панорамы на интернет-картах.

Чуть не поселилась на стройплощадке

Надежда — молодой IT-специалист. Раньше жила в пригороде, в частном доме с родителями, бабушкой, дедушкой, младшим братом и сестрой. Коттедж хоть и просторный, но личного пространства и тишины для работы на удаленке нашей героине остро не хватало. Спальню она делила с 16-летней сестрой Сашей, которая увлекается музыкой. Когда вечером, закончив работу, Надя садилась учить английский, сестра разучивала гитарные мотивы.

– Были ссоры. Иногда домашку приходилось делать в ванной, вебинары с преподавателями проходили только там. В какой-то момент мне надоело, и я решила перебраться во Владивосток, ближе к центру. Я неплохо зарабатывала, изучила предложения по аренде и сняла студийку на пятом этаже в районе фуникулера. Вид был на Золотой мост. Панорама, хороший ремонт, солнечная сторона — мне все нравилось! Правда, зимой ветром окна чуть не выбивало из рам, но они открывались вбок — это и спасало.

Надежда уже подумывала: а не купить ли квартиру в том же доме, но, к счастью, не успела. Через несколько месяцев после переезда под зданием началось строительство музейно-театрального комплекса. Бетонная махина быстро скрыла половину бухты, вокруг стала шуметь техника, выросли краны. Для офисного работника — пустяк, для нашей героини — беда. Бежать некуда — во Владивостоке плохо с коворкингом.

Фото: Руслан Новиков

Пришлось задуматься о переезде. Да не в очередную съемную квартиру, а в свою собственную. Ее Надежда нашла — с помощью сервиса Домклик — в районе Гоголя и купила по льготной программе IT-ипотеки.

– Теперь я живу в небольшой уютной студии и счастлива. Жаль, что вида на море у меня нет, зато тихо и спокойно. Остановка автобусов в ста метрах, близко супермаркет и сопка Орлиное Гнездо, которую скоро благоустроят. Что еще нужно?

Совет экспертов Домклик: выбирая район для покупки квартиры, стоит изучить планы на его дальнейшую застройку и развитие, особенно в таких местах, как Владивосток, где «городской ландшафт» меняется бурно и активно. Это поможет избежать ситуации, когда идеальный вид на море через год закрывают свежеиспеченные высотки, а на месте любимого леса за домом начинают строить новый микрорайон.

На заметку: какие еще нюансы стоит учитывать, выбирая квартиру во Владивостоке — даже если вы просто переезжаете в новый район города

- пробки. Даже если вы уже приспособились к заторам на Некрасовском путепроводе, не факт, что после переезда на Борисенко вам «понравятся» пробки на Светланской — они могут иначе лечь на ваш график поездок на работу и с работы и сильно усложнить жизнь.

- наличие парковки во дворе или его окрестностях. Во Владивостоке с этим большие проблемы. На всякий случай — держите инструкцию, как правильно ставить машину и можно ли самим организовать парковку во дворе жилого дома. А вдруг получится?

- близость моря. Вам может нравиться гулять по Набережной, но не факт, что устроят сильные зимние ветра с воды и то, что окна «засаливаются».

- и еще раз рельеф. Зимой он может влиять не только на транспортную доступность вашего дома, но даже на «пешеходную»: сколько раз приходилось видеть людей, буквально на четвереньках поднимающихся к своему подъезду под очередным снегопадом.

Впрочем, в том и особенность Владивостока, что за теплое лето и великолепную осень эти нюансы быстро забываются. А любовь к городу (и грамотно выбранной квартире) остается.

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