Кидаются на детей: в Приморье произошел еще один случай нападения агрессивной собаки

Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае участились случаи нападений агрессивных собак на людей и других животных. В среду, 24 мая, в Находке бездомное животное укусило 6-летнего ребенка. С произошедшим уже разбирается местная прокуратура. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток»

После вмешательства надзорных органах в Находке проверяют учреждения, которое должно заниматься отловом бездомных животных. Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства.

Недавно в Находке был похожий случай с нападением бойцовского пса на 5-летнего малыша. Отец ребенка успел отбить мальчика у собаки. Хватка у собаки была поистине мертвой. В больнице истерзанный ребенок провел два дня в реанимации, врачи наложили на лицо мальчика не менее восьми швов.

Не обошли подобные страшные случаи и столицу Приморского края. На одной из детских площадок на улице Кирова играла 10-летняя девочка. Здесь же находилась и собака. которая решила наброситься на ребенка и вцепила острыми зубами в лицо школьницы. По словам местных жителей, девочку увезли в Тысячекоеечную больницу

Нападают агрессивные собаки и на других животных. Во Дальнегорске овчарка без намордника, поводка и хозяина накинулась на другую собаку и вцепилась в нее зубами – пострадавшего питомца женщина несла на руках. К сожалению, малыш-йорк, который попал в немилость агрессивного пса, не выжил и скончался на операционном столе.

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