Zuma вновь во Владивостоке. Фото: Zuma

В первый день лета известный на всю страну паназиатский ресторан Владивостока Zuma официально открыл свои двери для посетителей. В декабре 2022 года заведение сгорело дотла. Что оставалось делать команде этого места? Опустить руки и забыть про Zuma навсегда? Отнюдь – было решено творить историю. И вот, восставшая из пепла, обновленная, современная Паназия готова удивлять и радовать гостей. Весь город ждал открытия, намечался аншлаг, все места забронированы. Нам пришла идея, дать каждому возможность побывать в Zuma в этот знаменательный день:«Комсомольская правда – Владивосток» провела онлайн-трансляцию официального старта работы ресторана.

Что сохранилось в обновленном ресторане Zuma на Партизанском проспекте, 44в

Помимо основных цветов – красного и черного, в ресторане сохранились любимые многими артефакты. Например, балийский бегемот, который по легенде исполнял желания. После пожара он почти не пострадал, его бережно покрыли лаком, чтобы с деревом, на котором он стоит, ничего не случилось. Гости смогут к нему прикасаться, как и раньше. Признаемся, и мы не упустили такую возможность. Кстати, для тех, кто не сможет в ближайшее время посетить заведение – виртуальный тур от «КП» по обновленной Zuma доступен в конце публикации.

Тот самый бегемот. Фото: Zuma

А на ресепшене, помимо улыбающегося персонала, гостей встречают каменные кирины – священные животные в японской мифологии. Эти могучие существа, покрытые чешуей, похожи на лошадей с головой дракона. Саму же стойку создал местный дальневосточный производитель по эскизам дизайнеров ресторана.

Ресепшен. Фото: Zuma

В центре помещения расположилась богиня защиты Гуанинь. Она стала главным атрибутом ресторана. Статуя божества прекрасно смотрится, как в помещении, так и в кадре. Мы оценили это, когда нам рассказывали о ней во время прямого эфира. У скульптуры множество рук, а в возрождении Zuma приняло участие множество людей – получается очень символично. Кстати, редакция «Комсомолки», как и многие, следила за возрождением – хронология описана здесь.

Интерьер современного ресторана Zuma во Владивостоке

– Основной зал ресторана – красный. Это цвет Азии, богатства и удачи. Еще один зал – пепельный. Он более камерный и именно здесь мы разместили гипсовое пано, которое не пострадало во время пожара. Два реставратора работали над ним почти неделю. По кусочкам отклеивали от стены и собирали здесь, – рассказала операционный директор Мария Иноземцева «Комсомольской правде – Владивосток» во время онлайн-трансляции.

Операционный директор Мария Иноземцева (в черном). Фото: Zuma

В ресторане на батарейной за один вечер могли уместиться 450 человек, на новом месте их 145. Аншлаг был обеспечен. После пожара прошло всего полгода, а Zuma вновь работает. Команда выложилась на полную. Теперь им нужно взять небольшой перерыв, буквально на пару недель, и они готовы приступить к возрождению сердца ресторана на Фонтанной, 2, где и произошло ЧП. Кстати, тогда о проектах представители заведения рассказали в отдельном интервью «Комсомольской правде».

– Мы хотим создать что-то долговечное, на одну только проектировку уйдет месяцев 6-8. Но мы сохраняем Zuma, поистине любим своих гостей. Я вижу, как радуются сотрудники и наши клиенты. Немного отдохнем, очень соскучилась по сыну, а потом за работу.

Пано из старого ресторана. Фото: Zuma

Кухня ресторана Zuma

Особое внимание удели не только интерьеру и артефактам, но и меню. Конечно, ведь заведение постоянно радовало гастрономическими новинками. Что же для любителей паназиатской кухни приготовили на этот раз? Проследуем с нашим харизматичным ведущим онлайн-трансляции Ильей Кузнецовым и оператором в священную обитель поваров.

– Все топовые позиции, которые были в старом ресторане, сохранились. По нашей кухне соскучились многие, несмотря на то, что работала доставка. В день официального открытия в топе заказов: том ям, палтус на груше и эби-чизаки (спринг роллы в тонком хрустящем тесте), – поделился бренд-шеф Егор Анисимов.

Бренд-шеф Егор Анисимов. Фото: Zuma

Что касается обновленного меню, команда прошла несколько этапов. Первый – дегустация. Второй – подготовка персонала (поваров и официантов). В классике жанра останутся приморские морепродукты. Но также добавили много зелени. Егор пошутил: «соединили огород и море».

Кстати, в январе 2023 года гуру кухни представил арт-сет Pacific Diffusion в одном из московских ресторанов. Что самое интересно – в создании искусств кулинарии участвовала нейросеть. Теперь бренд-шеф намерен посетить Азию, вдохновиться для создания нового меню, которое он планирует подготовить к зиме этого года.

И еще немного о сердце ресторана, где готовят те самые любимые многими блюда Zuma. В обновленном помещении около 30% техники из старого ресторана. И никто из поваров не покинул команды. Дальневосточная кухня будет развиваться вместе с Zuma, а заведение продолжит удивлять гостей и жителей Владивостока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Секреты Zuma и главное сокровище шефа, уцелевшее в пожаре: подробности о возрождении паназиатского ресторана во Владивостоке

Выяснились детали восстановления паназиатского ресторана Zuma во Владивостоке (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.