Сильный пожар уничтожил заведение в ночь с 6 на 7 декабря 2022 года. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

В этот день, 5 февраля, известному далеко за пределами Владивостока паназиатскому ресторану Zuma исполнилось 12 лет. И в честь символичной даты, спустя почти два месяца после пожара, руководство заведения сделало клиентам подарок: ресторан отстроят вновь на прежнем месте, на Фонтанной, 2.

– По предварительным подсчетам, строительство нового проекта займет у команды около трех лет, – написали в социальных сетях сотрудники.

Отметим, через десять дней после ЧП директор Мария Иноземцева рассказывала «КП – Владивосток» о различных вариантах, среди них было и полное прекращения существования бренда. Однако жители города всем сердцем верили – Zuma вернется.

Напомним, рано утром 7 декабря 2022 года всех всполошила новость – на Фонтанной, 2, горит ресторан «Зума». Пожар начался поздно вечером и продолжался всю ночь, только с первыми лучами солнца специалистам МЧС удалось погасить огонь. Пламя уничтожило 500 квадратных метров, но не веру в жизнь, не побоимся этого выражения, визитной карточки Дальнего Востока.

В происшествии никто не пострадал, но многим пришлось отменить брони и заказы в заведении. После этого ходило много разговоров – закроется ли полностью ресторан или, может, его построят в новом месте.

ПО ТЕМЕ

Остался только остов: как выглядит лучший ресторан Дальнего Востока Zuma после пожара 7 декабря 2022 года

«Комсомолка» публикует хронологию пожара в Zuma во Владивостоке, возможные причины и соболезнования общественных деятелей [фоторепортаж, видео]

Пожар в ресторане Zuma во Владивостоке: как это было глазами персонала

Сотрудник ресторана Zuma в столице Приморья рассказал о первых минутах пожара в ресторане Zuma во Владивостоке 7 декабря 2022 года (подробнее)

По следам пепелищ: после пожара в «Зуме» вспоминаем резонансные ЧП в столице Приморья

Ретроспектива крупных пожаров во Владивостоке после происшествия в ресторане Zuma (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.