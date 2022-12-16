Директор Zuma во Владивостоке рассказала про судьбоносное решение о ресторане

Ресторан сгорел в ночь на 7 декабря. Фото: Александр ХИТРОВ

Многие жители Приморья до сих пор не могут поверить в то, что во Владивостоке сгорел один из популярных ресторанов – Zuma. Огонь уничтожил 500 квадратных метров, а тушили его около 9,5 часов. Многих интересует вопрос, ждать ли возрождения и когда? О дальнейшей судьбе заведения в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала директор Zuma Мария Иноземцева.

Мария Иноземцева. Фото: социальные сети Марии Иноземцевой.

– Сейчас Zuma получает много слов поддержки. Какие планы на будущее вы начали строить?

Мария Иноземцева

– За эту неделю мы с Егором проработали три стратегии того, что может быть с брендом. Рассмотрели варианты капиталовложения, инвестиции и альтернативные пути. Сейчас самый главный вопрос – какой у нас объем капитала. Мы не дает никакой ответ ни себе, ни сотрудникам, гостям и всероссийскому обществу рестораторов, потому что пока нет конкретного решения.

В каждой из стратегии есть вариант, о котором не хочется, но надо говорить: остановка жизни бренда – это тоже решение.

Но Zuma будет, потому что мы этого хотим, как и все наши партнеры и гости. Люди, которые когда-то были в нашем ресторане, звонили со словами поддержки, причем это были жители и других стран: Америки, Израиля, Турции. Рестораторы и собственники предложили нам помещения, за два дня мы объездили 14 мест, а всего их 36, также правительство предложило здания. Коллеги по бизнесу хотели предоставить нам свои кухни, цеха, и о деньгах ни с кем разговора не было. Все это дает нам с Егором сил.

– Правда, что сотрудники не спешат искать новое место работы?

Мария Иноземцева

– Да, по нашим последним данным, новое место нашли только 36% сотрудников. Мы общаемся с нашими ребятами, кому-то помогаем трудоустроиться, а кто-то осознанно решил устроить себе каникулы спустя несколько лет работы.

Не все сотрудники сейчас ищут работу. Фото: Александр ХИТРОВ

Весь мир продолжает жить, а нашим людям надо осознать случившееся, созреть. Пекари, которые работали с нами 12 лет не готовы выйти на рынок труды, идут в другой бренд и выполняют иную работу. Мы думаем о том, чтобы отправить ребят на стажировку в другие города, чтобы они получили новый опыт.

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