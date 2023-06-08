Пик придется на 9 июня: синоптики озвучили неутешительный прогноз погоды во Владивостоке

Вместе с дождем в город придут туман и грозы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обрушившиеся на Владивосток осадки до сих пор продолжаются, но и это все еще не самое худшее, что ждет жителей и гостей города. Как поделилась главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова, осадки усилятся в ночь на 9 июня, а утром ожидается их пик. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам синоптика, утром 9 июня скорость ветра составит 12-14 метров в секунду, столбики термометров с привычных летних значений до 20°C упадут до 14-16°C. Вместе с усилением осадков жителям и гостям приморской столицы стоит готовиться к туману и грозам.

Небольшие осадки также пройдут утром 10 июня, однако днем они должны прекратиться.

В четверг, 8 июня, во Владивостоке выпало около 25 миллиметров осадков.

Напомним, что ранее синоптики уже объявляли штормовое предупреждение из-за приближающейся непогоды. Все службы города приведены в режим повышенной готовности.

О том, какие неприятности принес ливень Владивостоку «Комсомолка» писала в отдельном материале.

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